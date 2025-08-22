Vuelos cancelados, gritos y caos en Aeroparque por el paro de controladores aéreos

Este vienes comenzó con un clima enrarecido en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde antes de las 13, hora en que se activó el primer paro de controladores aéreos, la terminal ya se había transformado en un escenario de caos: pasillos abarrotados, filas que no avanzaban y pasajeros deambulando entre enchufes en busca de batería para sus celulares mientras arrastraban valijas.

Los reclamos, gritos y discusiones con personal de aerolíneas se mezclaban con la impaciencia de quienes intentaban embarcar sin éxito. Ni siquiera el sector VIP escapó al colapso: la espera allí también se extendía por más de una hora y media.

Testimonios de la espera

“Me reprogramaron el vuelo a Mendoza. Tenía que salir 14.22 y me enteré justo cuando entregaba los documentos. Ahora me dicen que hasta el domingo no hay lugar”, se lamentó Hernesto Cortez, pasajero de JetSMART, que además perdió una reunión laboral importante.

Otros casos reflejaban la misma frustración: Graciela, con un vuelo a San Rafael, reclamaba un lugar donde esperar con su madre enferma; Cristina, junto a su familia, improvisó camas con valijas para pasar el tiempo hasta la reprogramación.

El hartazgo se multiplicaba con cada anuncio de cancelación. En apenas una hora y media, la cartelera ya registraba 26 vuelos suspendidos.

Respuestas de las aerolíneas

Ante el colapso, JetSMART comunicó que permitirá cambios de fecha sin costo adicional hasta el 14 de septiembre, siempre que el trámite se realice antes del 31 de agosto a través de su web.

LATAM, en tanto, informó que entre las 13 y las 16 no sufrió cancelaciones, aunque debió reprogramar seis operaciones, y previó nuevas modificaciones para la franja de 19 a 22.

Aerolíneas Argentinas confirmó que solo en la primera franja más de 8.000 pasajeros se vieron afectados, con 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones.

El trasfondo del conflicto

La medida de fuerza, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), se extenderá durante cinco jornadas con franjas de tres horas cada una. El reclamo surge de una disputa salarial que, tras 17 audiencias sin acuerdo, puso fin a la conciliación obligatoria.

Desde EANA —la Empresa Argentina de Navegación Aérea— advirtieron que el impacto va mucho más allá de los despegues: “Un vuelo que no despega en la franja establecida no puede cumplir su arribo ni su regreso, lo que afecta toda la operación sucesiva”.

El Gobierno Nacional también rechazó la medida, al considerar que compromete un servicio esencial garantizado por ley.

El cronograma de paros

- Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

- Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

- Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17

- Jueves 28 de agosto: de 13 a 16

- Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Pasajeros entre la incertidumbre

A pesar de que entrada la tarde el clima en la terminal recuperó algo de calma, el malhumor persistía. “Llevamos más de tres horas esperando. Nadie sabe si vamos a salir o no”, dijo Florencia, rumbo a Bariloche.

En el hall principal, algunos pasajeros discutían, otros se resignaban y unos pocos improvisaban camas con valijas. La postal del día quedó marcada por la incertidumbre, los gritos y la frustración de miles de personas que vieron alterados sus planes de trabajo, salud o recreación.

Arrancaba la segunda etapa de la medida de fuerza de este viernes.