Colecta de sangre en Villa Garibaldi

El Instituto de Hemoterapia y el Club Unidos por Garibaldi de la localidad platense homónima invitan a la comunidad a participar de la jornada de donación de sangre que se realizará el sábado 5 de mayo de 8 a 12 h. en 4 y 650.

Los requisitos para participar de la colecte son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud.

Los especialistas además recomendaron que no es necesario ir en ayunas e informaron que donar sangre no ocasiona trastornos al organismo, no debilita, no engorda, no adelgaza ni causa perjuicios para la salud.

Para tranquiliad de la comunidad se indicó que el material usado en estas campañas es estéril y descartable y sin riesgo de contagio.

La invitación se realiza bajo el lema "Donar sangre es un acto responsable y solidario".