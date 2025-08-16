Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Dueño de HLB Pharma

“El que más va a perder con esto es el Gobierno”

“El que más va a perder con esto es el Gobierno”

Ariel García Furfaro

16 de Agosto de 2025 | 02:57
Edición impresa

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, acusado por el Gobierno de haber provocado la muerte de al menos 96 personas por haber distribuido fentanilo contaminado, se defendió describiendo un entramado de conexiones políticas y de los servicios de inteligencia que alcanzarían a lo más alto del gabinete nacional.

García Furfaro dijo en TN que “la titular de la ANMAT, [Nélida] Bisio, me dijo en noviembre-diciembre ‘hay una orden del jefe, Lugones, de cerrarte’”.

El Ministro de Salud fue uno de los principales blancos de García Furfaro. “Lugones es el dueño de una competencia nuestra que se llama Jayor. Lugones es el socio de Barrionuevo, que viene robando desde la época de Alderete, con el PAMI, con los jubilados”, afirmó.

Afirmó que estaba “pagando las consecuencias” porque cuando lo “mandaron a cobrar coimas del PAMI”, los sacó “a patadas en el culo”. “Cuando me mandaron a apretar, que nos teníamos que poner a subir los precios de los medicamentos, les dije que cartelizaban los delincuentes”, añadió.

“El que analiza el producto mío no es el ANMAT, es un laboratorio privado que estuvo procesado por mentirle al ANMAT y es amigo de los Menem. Pero los Menem no tienen nada que ver”, dijo.

“Los servicios de inteligencia me los mandaron esta SIDE berreta, que maneja [Santiago] Caputo, a decirme ‘explotá a los Menem y yo te levanto el pie del acelerador’”, apuntó.

García Furfaro expresó también que el ministro Lugones: había destruido a la ANMAT y que “vino a robar como roba desde la época de Alderete en el PAMI”. Sin embargo, trató de despegar al organismo: “Yo no digo que la ANMAT funciona mal, yo la banco”.

“El que más va a perder con esto va a ser el Gobierno”, advirtió García Furfaro. Además, contó que “dos o tres días antes de esto, la ANMAT le sacó 7 lotes contaminados a un laboratorio amigo y no le hicieron nada”. Y defendió el trabajo en su laboratorio y aseguró las bacterias no se producen en ese tipo de establecimientos y pidió “que lo investigue el juez”.

 

