Barrionuevo encabeza el “nuevo” PJ con Julio Bárbaro como coordinador del partido

Luis Barrionuevo asumió este mediodía la intervención del Partido Justicialista (PJ) con un acto en la sede partidaria de la calle Matheu en el que convocó "a los que se fueron porque no tenían cabida", se definió como "un soldado de la Justicia" y negó ser "funcional a (Mauricio) Macri".

"Hoy es el inicio para abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha para que sea una alternativa el año que viene", afirmó.

El sindicalista grastronómico subrayó: "Las puertas del peronismo están abiertas en general. Vamos a llamar a los que se fueron porque no tenían cabida; es la casa de todos los peronistas".

Barrionuevo se presentó hoy en el partido para tomar las riendas de la intervención, tras el fallo de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, quien anteayer aceptó la apelación que había presentado la conducción partidaria destituida que encabezaba José Luis Gioja, pero al mismo tiempo ratificó al gastronómico como interventor.

"Soy un soldado de la Justicia. Me debo a la Justicia, que me designó", sostuvo Barrionuevo.

En respuesta a las críticas desde los sectores de Gioja y de la conducción del PJ bonaerense, entre otros, el sindicalista-interventor resaltó: "Yo no soy funcional a Macri, no lo fui nunca y no lo seré".

Tras dar curso a la apelación, la decisión sobre el futuro de la intervención del PJ queda en manos de la Cámara Nacional Electoral, que integran los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.

"A Macri le iba bien en la política porque no había oposición, ahora hay oposición. Le va muy mal en la economía", definió Barrionuevo, quien señaló que su objetivo será "sanear" al partido y vaticinó: "De acá saldrá la fórmula para el año que viene".

En el pasaje que dedicó a criticar a Macri, el interventor del PJ cuestionó que "el Gobierno no conoce la pobreza, los telares, los talleres, el olor a pyme; conoce de countries, de Punta del Este, de Miami".

Barrionuevo encabezó el acto en el salón Juan Carlos "Chueco" Mazzón, de la sede del PJ nacional, ubicada en Matheu 130. A su derecha, lo acompañó Carlos Campolongo, quien se ocupará de la relación con la prensa; a la izquierda del jefe gastronómico se ubicó Julio Bárbaro, nombrado como coordinador de equipos.

También estaba en el estrado Horacio Ferro, presentado por Barrionuevo como "apoderado del PJ" en la intervención decidida por Servini. En un auditorio colmado, se aglutinaron militantes del partido y de gremios como el del vidrio, el de la carne y el de los perfumistas, además de los gastronómicos que lidera Barrionuevo.

Consultado por la prensa, tras su discurso, sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea parte de la convocatoria amplia que realizó, Barrionuevo dijo que el llamado que hace es "a todos los que son peronistas", pero se distanció: "Los que tienen causas tienen que ir a la Justicia -remarcó-, no tienen nada que ver con nosotros".

"Vuelve el peronismo, y no venimos para sacar cinco puntos, venimos para ganar", chicaneó Barrionuevo, en una alusión al último resultado electoral del PJ, con Florencio Randazzo como candidato a senador en la boleta que se quedó con el sello del partido, tras la decisión de Cristina Kirchner de competir bajo el nombre de Unidad Ciudadana.

Campolongo y Bárbaro recibieron elogios y agradecimientos de parte de Barrionuevo. El encargado de prensa reprochó que "desde que se murió (Juan Domingo) Perón no se eligió un consejo directivo" y que "todo fue a dedo".

Bárbaro, por su parte, definió a Macri como "mi adversario, no mi enemigo", y al peronismo como "la conciencia más alta de la política argentina".

"Me cayó de sorpresa, no lo pedí ni lo esperaba. Tardé cinco segundos en decir que sí", señaló Barrionuevo al plantear sus sentimientos ante su designación como interventor. "Nunca cambié de vereda, jamás me afilié a otro partido", destacó.

Tras los discursos, el acto finalizó, como es costumbre para los encuentros del peronismo tradicional, con la histórica marcha partidaria, y los dirigentes y militantes comenzaron a retirarse, pasadas las 13.30, de la sede del partido. En la vereda de enfrente se veía colgado un único pasacalle: "PJ Lanús presente".