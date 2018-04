Mejorar y sumar para no pensar en el Promedio

Si bien no se encuentra comprometido actualmente, la temporada siguiente podría agregarse a la batalla por la permanencia

Cabezas gachas. mucho para mejorar en el Lobo para no precuparse por el promedio / Gonzalo Mainoldi

El fútbol argentino no permite descanso ni relajo alguno. Una temporada buena desde lo numérico puede inmediatamente desperdiciarse si la siguiente no alcanza el mismo nivel u objetivo. Esto es lo que vive actualmente Gimnasia. Si bien el conjunto hoy dirigido por Facundo Sava no encuentra preocupación en la tabla de los Promedios, de continuar por este camino, la vista tendrá que empezar a apuntar hacia abajo.

NÚMEROS DE UN PASADO RECIENTE

La temporada 2016/2017 comenzó con el equipo albiazul ubicado en el décimo puesto en la tabla de promedios. En ese entonces, el Lobo arrastraba las dos campañas conseguidas por Pedro Troglio, que con matices fue el que sacó mayor porcentaje.

Con 1,456 de coeficiente, Gimnasia ostentaba la 10ma. ubicación de 30 equipos que participaban de aquella competencia que se dividió en dos zonas y que vio consagrarse a Lanús por sobre San Lorenzo.

Actualmente, el Lobo se ubica en la mitad de la tabla. Los de Sava aparecen en la 14ta. posición, con 28 equipos en disputa. Esto quiere decir que del 1,456 anterior, Gimnasia bajó a 1,381 y la preocupación asoma de cara al inicio de la próxima temporada. Cabe recordar que serán cuatro los descendidos en la actual Superliga y que sólo dos ascenderán, por lo que el número de participantes se reducirá de 28 a 26 conjuntos.

CALCULADORA EN MANO

De comenzar hoy la nueva temporada, el conjunto de calle 4 iniciaría en la 17ma. posición, con 65 puntos, y sólo por encima de los dos equipos ascendidos, Tigre (47), Belgrano (57), San Martín de San Juan (59), Vélez (61), Patronato de Paraná (61), Atlético Tucumán (62) y Huracán (63). Sin embargo, la preocupación aparece porque, de estos seis equipos, hay ejemplos como Belgrano, Atlético y Huracán que, hoy por hoy, se encuentran un escalón por encima de Gimnasia en lo futbolístico, con la posibilidad latente de ingresar a algunas de las copas y con resultados a favor que siguen acrecentando sus arcas en cuanto al promedio.

LO QUE RESTA PARA SUMAR

En el calendario tripero aún restan los cruces frente a: Tigre (en Victoria), Atlético Tucumán (local), Talleres (en Córdoba), Boca (local), Independiente (en Avellaneda) y Newell´s (en condición de local). De aquí se desprende que el Lobo tendrá cruces directos de cara al año entrante y de los cuales resultará fundamental obtener un buen resultado. Entre ellos se destacan el del próximo viernes ante Tigre, el posterior, recibiendo a Atlético Tucumán, y la visita a Córdoba para jugar ante un sólido y expectante Talleres de Frank Darío Kudelka.

DESDE LO ECONÓMICO TAMBIÉN IMPORTA LA TABLA FINAL

La Superliga anunció que existe un monto de dinero que se repartirá al concluir la actual edición.

De los 2.200.000.000 millones de dólares, el 50% se repartirá en partes iguales para todos los equipos. Sin embargo un 25% de lo restante se dividirá en base al mérito deportivo. Por ende, quien finalice en la primera ubicación, percibirá un ingreso mayor a cualquiera de los participantes. Debido a esto, el incentivo por sumar desde lo numérico también aparece para recibir un mayor ingreso en lo económico. De esta manera, Gimnasia vislumbra en su horizonte dos metas que estarán netamente vinculadas con la mejora futbolística: sumar para no tener que mirar los promedios y hacer lo propio para percibir un mayor ingreso de dinero.