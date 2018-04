El sábado en el José Amalfitani, por la lesión de Marco Borgnino, tuvo la chance de mostrarse y no la desaprovechó

Iban apenas seis minutos de partido el sábado en Liniers cuando Juan Bautista Cascini, quien había arrancado en el banco de los suplentes, debió reemplazar al lesionado Marco Borgnino. El categoría 1997, quien tardó unos minutos en acomodarse ya que no pudo hacer la entrada en calor, terminó siendo la figura de Estudiantes en el increíble empate 3-3 frente a Vélez.

El hijo de Raúl (quien lo estuvo acompañando en el José Amalfitani) habló con este medio luego del encuentro y aseguró que, a pesar de irse conforme por su actuación individual, quedó con bronca por cómo se le escapó la victoria al equipo. Además indicó que lucharán hasta la última fecha por entrar a la próxima Copa Libertadores y palpitó el duelo ante el Santos del próximo jueves.

“Ingresé sin hacer la entrada en calor, por una desgracia de un compañero que se lesionó, pero uno tiene que estar preparado siempre. Por suerte pude entrar bien y aportarle un granito de arena al equipo”, arrancó comentando el joven mediocampista albirrojo, quien agregó: “Entreno al máximo para poder jugar siempre. Sé que tengo que estar al ciento por ciento cada vez que me toque entrar”.

Al ser consultado por cuán de sorpresa le tomó ingresar a los 6 minutos de juego, indicó: “Por la rapidez de la lesión de Marco (Borgnino) entré ahogado, pero me logré acomodar rápido y pude entrar en juego con mis compañeros, que es lo más importante”.

Igualmente, en el balance del encuentro, puso lo colectivo por encima de lo individual: ”Hice un buen partido pero, más allá de eso, me queda la bronca por el empate. Vinimos a buscar los tres puntos para seguir peleando por los puestos de Libertadores y, si bien sirve no perder de visitante, por cómo se dio nos queda ese malestar de no haber conseguido los tres puntos”.

Analizando a grandes rasgos la igualdad ante el Fortín, dijo: “Habíamos arrancado bien, en los primeros 30 minutos hicimos el planteo que nos había pedido el técnico, pero creo que después lo que nos faltó fue mantenerlo, algo que sí pudimos hacer en los últimos 25 del segundo tiempo. En esos dos períodos hicimos el partido que habíamos pensado hacer”, y añadió: “Tuvimos la desgracia que en nuestro bache nos metieron los tres goles, dos de otro partido. Pero el fútbol es así, te distraes y te pueden lastimar. Nosotros nos quedamos y lo pegamos caro”.

“Creo que quedó un gusto raro en los dos equipos. Nosotros porque estábamos 2-0 arriba con un hombre más y terminamos empatando, y ellos porque habían logrado darlo vuelta”, prosiguió comentando el volante.

LA LUCHA POR ENTRAR A LA LIBERTADORES 2019

La caída ante Godoy Cruz y el empate del pasado sábado ante Vélez le hicieron perder terreno a Estudiantes en su lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2019 pero, a pesar de ello, Cascini aseguró que el fútbol argentino es muy cambiante y darán pelea hasta el final.

“Vamos a seguir luchando por entrar a la próxima Libertadores hasta la última fecha. El fútbol argentino es muy difícil y muy parejo, cualquiera puede perder con cualquiera y por eso no vamos a bajar los brazos mientras tengamos chances matemáticas de entrar”, indicó.

Al ser consultado sí ante el Fortín perdieron dos puntos por cómo se les dio el encuentro a favor en los primeros 35 minutos de juego (2-0 y un hombre de más), contestó: “Cuando pasen algunos partidos más del campeonato lo sabremos, en caliente no puedo analizar demasiado la situación. Sí estoy seguro que seguimos teniendo posibilidades, todos los equipos pierden partidos todo el tiempo y esas cosas son las que debemos aprovechar al máximo si queremos cumplir con el objetivo trazado”.

LOS CAÑONES APUNTAN AL SANTOS

Si bien aún dura la bronca por el empate ante los conducidos por Gabriel Heinze, tanto Cascini como sus compañeros ya pusieron la cabezaen el encuentro ante el Santos, que será fundamental para las aspiraciones de Estudiantes en la actual Libertadores. “Ya nos pusimos a pensar en el Santos, no tendremos muchos días de entrenamiento. Va a ser un partido duro, en donde tendremos que salir a buscarlo para que queden los tres puntos en casa y afirmarnos en un grupo que es muy exigente por la calidad de rivales que estamos enfrentando”, cerró.