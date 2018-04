El increíble parecido entre Trump y una campesina gallega

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es reconocido en el mundo entero por su característico pelo amarillo, que le valió siempre una catarata de chistes en las redes sociales y la comparación con animales e incluso insectos.

Sin embargo, el mejor parecido que le encontraron hasta ahora es, curiosamente, con una campesina gallega. Todo empezó cuando el medio La Voz de Galicia publicó una fotografía de Dolores Leis, una agricultora de Cabana de Bergantiños.

La nota, donde la mujer hablaba de su trabajo en el campo, pasó a un segundo plano cuando su imagen empezó a circular por las redes sociales rápidamente por su increíble parecido con el mandatario estadounidense.

La fotografía se difundió rápidamente en muy pocos minutos y las diferentes publicaciones en las redes convirtieron a la mujer en toda una sensación. La situación cobró tal magnitud que varios medios de comunicación españoles se desplazaron hasta su lugar de residencia para constatar la similitud.

Le llegaron a preguntar si podría tener algún parentesco con el presidente de los EE.UU: "Será por el color del pelo", estimó Dolores, quien negó que haya algún vínculo familiar entre ellos.

Dolores es ajena a todo lo que su imagen había generado. No dispone de celular ni maneja Internet, así que se enteró a través de sus hijas. "Yo no entiendo nada de eso", reconoció a la par que bromeó "he llegado bien lejos".