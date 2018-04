Presos de la Unidad 9 de La Plata repararon computadoras y las donaron a escuelas

“No sabía ni encender una computadora. Ahora, después de dos años, aprendí todo: soy operador y reparador de PC. Y mi trabajo sirvió para beneficiar a decenas de chicos de escuelas rurales”.

Eso dijo hoy Alejandro, de 29 años, oriundo de San Isidro, quien cumple una condena en la Unidad 9 La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El interno participa del programa “Segunda Oportunidad” que lleva adelante la ONG María de las Cárceles.

En esta oportunidad los internos donaron 21 computadoras y una impresora a once escuelas rurales de la localidad bonaerense de Pila.

La presidenta del Consejo Escolar de Pila, Mónica Santander, fue la encargada de recibir la donación en el taller de María de las Cárceles ubicado en el penal, y mostró su agradecimiento. “Lo que hicieron es una labor muy grande. Los alumnos lo van a aprovechar y veo que ustedes (por los privados de libertad) han adquirido un oficio con salida laboral. Los felicito y animo a seguir así”, afirmó Santander.

Los internos trabajan y se capacitan de lunes a viernes de 8 a 17. Oscar Fauz es estudiante de la Universidad Nacional de La Plata y es el encargado de dictar los cursos de Operador y Reparador de PC en los niveles I y II.

“Cuando recupere la libertad ya sé que me voy a dedicar a ser reparador de computadoras. Tengo el conocimiento y no necesito muchas herramientas. Con un destornillador y una pinza me es suficiente”, señaló Alejandro.

Adriana von Kaull, la presidenta de María de las Cárceles, destacó que los cursos son avalados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y agradeció el apoyo de los funcionarios del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y de las autoridades de la Unidad 9.

Las escuelas beneficiadas por la donación fueron la 3,6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 y 21, todas ubicadas en zonas rurales de Pila.

“Tenemos cinco centros de formación laboral. El de la Unidad 9 y en cuatro cárceles de Florencio Varela”, agregó Von Kaull.

En la oportunidad se entregaron diplomas a ocho internos que aprobaron los cursos mencionados durante el año pasado.

Cabe destacar que empresas donan las computadoras que no utilizan y en los talleres que coordina María de las Cárceles.