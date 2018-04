Protestó indignado porque le cobraron por cargar su notebook en un bar

Un profesor de idioma wichí se encontró con una particular sorpresa en un bar de la ciudad de Salta, donde al pagar la consumición le cobraron la electricidad para cargar su notebook.

Así lo relató Néstor Fernández, quien se mostró indignado y relató la situación que vivió. “Ayer con la lluvia, tipo 7 de la mañana ingresé a una panadería que funciona también como café frente a la Terminal de Ómnibus, en la calle Victorino de la Plaza al 100. En el ingreso vi un cartel que decía carga de celular 20 pesos. Pero me imaginé que se trataba de cargar crédito”, comenzó su relato.

El joven contó que estuvo en el lugar poco menos de dos horas. Consumió su desayuno, y se acercó a pagar. "Fue grande mi sorpresa cuando al ir a pagar la consumición me dijeron que eran 85 pesos", dijo. Cuando preguntó el motivo, le dijeron que 40 pesos correspondían a la carga de su computadora.

Fernández realizó una denuncia, primero en una radio de la capital salteña y luego en Defensa al Consumidor.

"Es la primera vez que me pasa. Yo soy del interior, del norte salteño, y cuando salgo a hacer trámites me tomo un tiempo para desayunar o esperar en un café para continuar con mis quehaceres. Pero nunca me pasó que me cobren por cargar el celular o la notebook", concluyó indignado.