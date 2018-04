Luli Salazar sufrió acoso pero negó que fuera en Poné a Franchella

La mediática dio una entrevista a la revista Gente en la que habló de lo que vivió a sus 22 años



Luciana Salazar brindó una nota de tapa para la revista Gente, que se difundió hoy, en la que habló de una situación de acoso que sufrió cuando tenía 22 años.

“No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!, ¿no te gusto?’ De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”, recordó la mediática.

Luego, la rubia indicó que se acercó a la producción del programa y el actor que la acosó fue sancionado. "Así se solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años”.

Finalmente, explicó que no lo denunció a la Justicia por sus hijos. “Sé que denunciar es lo correcto. Si el tipo fuese soltero o tan solo casado, iría por todo. Pero si tiene hijos, trataría de resolver el tema puertas adentro, sin trascendencia mediática. Mi sentido de familia es tan fuerte, que me dolería más que sus hijos, que tienen amigos, que van al colegio, lleven esa etiqueta, un estigma social que no les corresponda”, cerró.