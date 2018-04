En un comunicado, la Fundación El Libro "lamentó" lo ocurrido en la inauguración

El presidente de la Fundación El Libro, Martín Gremmelspacher, aseguró"lamentar los hechos ocurridos el 26 de abril, en la inauguración de la 44°Feria del Libro de Buenos Aires, en la que manifestantes impidieron quepudieran exponer los ministros de Cultura de la Ciudad de Buenos AiresEnrique Avogadro y de Cultura de la Nación Pablo Avelluto", precisó uncomunicado difundido hoy por la tarde.Gremmelspacher busca con estas palabras calmar los ánimos y evitarsuspicacias luego de que Avelluto se refiriera a la actitud de losmanifestantes que impidieron su discurso y el de Avogadro como "fascista",y que el propio Avogadro lamentara en entrevistas radiales fallas en loscontroles de seguridad del acceso a la sala."La Fundación El Libro lamenta los hechos ocurridos el 26 de abril, en lainauguración de la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en laque manifestantes que reclamaban contra un proyecto de ley de modificaciónde la educación terciaria en el ámbito de la Ciudad de Buenos Airesimpidieron con sus gritos que pudieran exponer los ministros de Cultura dela Ciudad de Buenos Aires Enrique Avogadro y de Cultura de la Nación PabloAvelluto", comienza el comunicado de la Fundación, ente que organiza laFeria del Libro. Y prosigue: "El ingreso al acto fue con invitaciones nominadas y especialesenviadas por la Fundación El Libro. Luego del ingreso del público invitadoy registrado, y como quedaba lugar en la sala se dio acceso al públicogeneral, esto es una práctica usual en la inauguración. En este sentido, laFundación El Libro quiere destacar que realiza este acto propio, en el quese expresan, sobre todo, problemáticas del libro. No lo hace como tribunapública ni menos puede consentir que no puedan expresarse las autoridades ypersonalidades invitadas a hacerlo".Para terminar asegurando: "Hace 44 años que la Fundación El Libro y suFeria realizan este acto tradicional con una idea democrática,participativa y respetuosa. No podemos aceptar que se la distorsione, loque perjudica, también, a la institución".

Ver comentarios