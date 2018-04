Actos en la Plaza de Mayo y el Congreso por el Día Internacional del Trabajador

Partidos políticos de izquierda y movimientos sociales se concentrarán para conmemorar la histórica jornada

Los partidos políticos de izquierda celebrarán mañana el Día Internacional del Trabajador con actos en la Plaza de Mayo y en el Congreso, en tanto que los movimientos sociales se congregarán frente al monumento “Canto al Trabajo”, en avenida Paseo Colón de Buenos Aires.

En tanto, en la sede de Azopardo, la CGT realizará su propio acto junto a la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Con la crisis interna a cuestas, la confederación realizará en pleno feriado, un acto conmemorativo que. a contramano de la tradición peronista de la central sindical, tendrá un tono internacionalista, en el que se espera un apoyo explícito al ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido por la causa del tríplex de Guarujá.

Rousseff, quien fuera sucesora de Lula y luego destituida por el Parlamento brasileño por irregularidades en el manejo del presupuesto, está invitada a las 17 en el salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo 802, confirmaron fuentes gremiales a Infobae.

La ex jefa de Estado concurrirá a la cita en el marco de su visita a Buenos Aires, donde presentará a las 14.30 el libro “Lula: La verdad vencerá”, en la Feria Internacional del Libro ubicada en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Estará acompañada por el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper y el ex gobernador de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas.

En otro orden, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), hará un acto en la Plaza de Mayo que, a la vez, se replicará en las principales ciudades del país con la consigna “Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la cita es a partir de las 15.30 y contará, entre los oradores, a legisladores y diputados de los partidos políticos que integran el FIT.

Por su parte, el MST realizará un acto en Plaza del Congreso el martes, a partir de las 15, junto al Nuevo Mas, las dos fuerzas que componen Izquierda al Frente.

MOVIMIENTOS SOCIALES

Los movimientos sociales denominados “Los Cayetanos” -que integran la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- marcharán mañana desde Constitución hasta el monumento “Canto al Trabajo”, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.

Durante la movilización insistirán con las reivindicaciones del sector, especialmente el pedido de sanción del proyecto de ley de emergencia alimentaria y el que propone que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativas.

Barrios de Pie informó que a partir de las 11 instalarán ollas populares, a lo largo de la avenida 9 de Julio y a las 15 se unirán al acto en el Monumento de los Trabajadores.

Además, los referentes de los movimientos sociales presentarán el proyecto para construir una herramienta gremial unificada para todo el sector.

“Necesitamos dar un paso más para seguir sintetizando las demandas comunes de la economía popular con una herramienta que represente la unidad de los movimientos populares en su pelea por el acceso a tierra, techo y trabajo”, dijo Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

El nuevo agrupamiento sindical no cuenta con el acuerdo de la CCC, por razones que tienen que ver con los bases fundantes de esa organización surgida en 1994.

“Se trata de un sindicato de nuevo tipo, que no tiene patrones. Si en la Argentina hay un 35% de trabajadores no registrados, un 25% es de la economía popular”, explicó Castro al estimar que ese sector alcanzaría a unos cinco millones de trabajadores en todo el país.

Los Cayetanos hicieron su aparición pública el 7 de agosto del 2016 durante una marcha desde la parroquia del Patrono del Trabajo de Liniers hasta la Plaza de Mayo.

Finalmente, otro acto por el Día del Trabajador se realizará en el microestadio de Ferro, a partir de las 17, organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines.

El titular del gremio, Clay Jara Toledo, dijo que existen hoy “dos grandes desafíos, entre otros que se puedan sumar”, uno de ellos “darle formalidad legal a nuestros trabajadores que están registrados y, el otro, proseguir generando nuevas fuentes de trabajo”.

Por otra parte, anoche no trascendieron actos ni celebraciones públicas en nuestra ciudad, por lo que todas las agrupaciones políticas y movimientos que han anunciado sus concentraciones, lo harán en la Ciudad de Buenos Aires.

Es en recuerdo de los mártires de Chicago, ejecutados en 1886 durante un reclamo laboral

En Cambiemos La Plata, en tanto, no está previsto actos ni llamados a congregaciones, como es el estilo de la alianza gobernante. Se espera que para homenajear el día, el intendente Julio Garro se acerque a saludar a trabajadores del SAME de La Plata.

Así, al momento, cada organización celebrará a su forma el Día Internacional del Trabajador, en el que se rinde homenaje a los mártires de Chicago que, según cuenta la historia, se trató de un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por un reclamo laboral, en plena era de la industrialización.