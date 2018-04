Gottardi se refirió a la salud de Russo: "No se sabe cuándo volverá a dirigir"

Hugo Gottardi, ayudante del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, dijo que su colega "está bien de salud", pero señaló que no sabe todavía "cuándo regresará a dirigir a Millonarios, en Colombia".

Russo, que el 9 de abril cumplirá 62 años, fue operado el pasado enero de un tumor de próstata y, posteriormente, luego de recibir el alta médica, debió ser internado por una infección urinaria, y no volvió a dirigir desde entonces al conjunto de Bogotá.

Gottardi, ex compañero de Russo cuando ambos jugaron en Estudiantes de la Plata, dijo que el ex mediocampista central volverá a hacerse cargo de Millonarios de Bogotá cuando su salud se lo permita.

En declaraciones a futbolred, Gottardi señaló que "si van a decir algo, pregúntenme, no mientan. Dijeron que Miguel no venía más a la altura y es todo mentira. Los médicos hablarán con él este miércoles, y hasta que no se reúnan no vamos a saber cuándo regresa".

"Todos queremos que esté acá; yo como amigo hace 40 años, ni hablar. Pero quiero que esté acá bien. Miguel está muy bien, muy bien”, aclaró el ex delantero.

Russo dirigió a Lanús, Estudiantes, Central, Vélez, Colón, Los Andes, Boca, San Lorenzo; Universidad de Chile; Salamanca, de España y Morelia, de México.