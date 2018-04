Pachano confesó que padece cáncer de pulmón: "Es porque siempre fui fumador"

Aníbal Pachano se 'desnudó' en Intratables y realizó una dura confesión: "Tengo cáncer de pulmón y es porque siempre fui fumador". El artista contó con dolor la situación que vive con su enfermedad.

Pachano dijo haber ganado una batalla anímica en este contexto. "Me había metido en una angustia que no tenía sentido, pero hoy se ha revertido un 75% todo", contó.

"Hay que luchar por la sanación de la mente y espíritu", continuó. Pachano también venía atravesando problemas económicos y aseguró haber priorizado lo importante en su vida. "A veces uno se equivoca, es un tema de abogados y contadores, hoy mi prioridad soy yo, mi familia, y le agradezco el respeto a todo el periodismo. Mi hija es un pilar enorme", expresó.

El artista también se refirió al HIV. "Quiero aclarar que estoy bien de HIV, estoy totalmente negativizado, los cócteles están funcionando", dijo. "Entré en un juego que no tuvo sentido, y tuve suerte que eso se revirtiera, y que se sepa que el HIV no es un estigma, hoy es algo crónico. Hay un problema grave de educación y salud. El HIV es una enfermedad crónica, a los chicos se tienen que cuidar y el cáncer no es un estigma. La vida no se termina".

Por último, si bien no es creyente, el coreógrafo sorprendió cuando dijo que quiere ver al Papa. "No soy súper creyente, pero creo que necesito una bendición".