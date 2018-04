Otro más: Nicolás Repetto protagonizó un nuevo papelón en vivo

Nicolás Repetto viene acumulando algunos papelones televisivos en las últimas semanas. Este jueves protagonizó una insólita discusión al aire con una vecina de Lanús que se armó un ‘garaje’ en mitad de la vereda, después de que le robaran dos autos.

"Hola Guadalupe, ¿te enojaste porque dije que habías puesto un techito para el sol y el granizo?", preguntó el conductor luego de los evidentes muestras de molestia de la mujer.

"No, me molestó tu tono irónico. Pero sé que es normal en vos. Al menos en televisión sale ese", expresó Guadalupe.

Todo indicaba que el cruce iba a quedar allí, pero Repetto le echó leña al fuego: "Era una manera de describir porque todo está con una especie de alambre, tipo gallinero. De paso está a la sombra y de paso si hay granizo no te lo arruina, lo cual no está mal. Igual lo dije como un detalle, no pensé que te lo ibas a tomar a mal. Disculpame", expresó.

En ese momento, la mujer explotó: "Sigo sintiendo tu gallinero. Si para vos es un gallinero, bienvenido sean las gallinas", lanzó.

"¿Soy yo o ella está demasiado sensible? Estoy tratando de no agredirte para nada. Estoy tratando de describir un alambre como el que tenés, se le dice así", apuntó Repeto.

Por último, cerró con: “Yo no dije ‘gallinero’, Guadalupe; aclaramos porque después se vienen los odiadores”, respondió Nico ante el reclamo de la vecina de Lanús, que volvía a mostrarse enojada por los dichos del conductor, que así volvió a ser tendencia en Twitter como cuando defendió, días atrás, al cura que había pateado a una alumna.