Delincuentes atacaron tres peluquerías del barrio Norte

Hace mucho tiempo que la inseguridad mantiene en vilo a los comerciantes del barrio Norte platense, pero lo sucedido en las primeras horas del domingo de Pascuas colmó la paciencia de los dueños de tres peluquerías que funcionan en la misma manzana.

En dos de esos locales los delincuentes robaron, mientras que en el otro causaron daños en el frente. La dueña de este último, Patricia Modernell, explicó que “los ataques fueron a piedrazos contra los vidrios del frente”.

El negocio de Patricia -“Urbana”- está situado en 42 entre 6 y 7. “A mí no llegaron a robarme, pero de todas maneras tuve que afrontar un gasto de 40.000 pesos para reponer todo el vidrio, porque el seguro no me cubre esos daños”, se quejó.

La mujer supone que los ladrones no pudieron ingresar en su local porque quizás “escucharon algún ruido o se estaban demorando demasiado y optaron por escapar sin llevarse nada”, pero lo cierto es que “el blíndex de doble vidrio quedó todo astillado y a sólo una patada de romperse”.

El comercio tiene un sistema de alarma, “pero no se activó”, aseguró la damnificada.

“ESTAMOS ASUSTADOS”

Modernell admitió estar “asustada por esta situación de inseguridad, sobre todo porque en mi centro de estética trabajamos sólo mujeres”.

Recordó luego que “ya en otras ocasiones habían intentado entrar a robarnos. En una de ellas, saqué corriendo a tres pibitos”.

Frente a este panorama, anticipó que junto a otros comerciantes de la zona analizan “los pasos a seguir”.

Por lo pronto, pedirán una reunión con el comisario de la Segunda, la comisaría que tiene jurisdicción en el barrio, “para que nos brinden más seguridad”. Los comerciantes critican también “la falta de cámaras municipales de seguridad” en la zona.

“La Policía sabe quiénes son los que roban y causan vandalismo en los negocios y nosotros suponemos que pertenecen a una misma banda, pero el problema es que son menores de edad. Aunque los atrapen, salen por orden judicial”, concluyó.