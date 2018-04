Racing-River, por un objetivo en común: la Libertadores de 2019

Juegan en Avellaneda a las 20. Además, San Lorenzo, escolta, recibe desde las 11 a Godoy Cruz, cuarto en la tabla, en otro duelo atractivo

Racing y River, que nunca estuvieron cerca de poder comprometer al líder Boca en toda la temporada, jugarán hoy en Avellaneda un clásico en el cual intentarán sumar tres puntos que les permitan incrementar las posibilidades de clasificación para la Copa Libertadores 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Presidente Perón, desde las 20, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium.

Este tramo final de la Superliga los toma a ambos, que están participando de la actual edición del certamen continental, con el objetivo de llegar a la Libertadores 2019, aunque las chances de uno y otro difieren.

También van a jugar Talleres vs. Independiente; San Martín (SJ) vs. Huracán y Atlético Tucumán vs. Newell´s,

PROMESA DE PARTIDAZO

El escolta San Lorenzo y Godoy Cruz, ubicado en el cuarto lugar, jugarán hoy un atrayente partid, por la que transitan en franca racha ganadora.

El encuentro en el Nuevo Gasómetro abrirá la jornada dominical desde las 11 con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de Fox Sports Premium. Se trata sin dudas de uno de los partidos más interesantes de la fecha porque estará en juego la chance de mantener la distancia o acercarse a Boca, y también de afianzarse en la zona de clasificación para la Libertadores 2019.