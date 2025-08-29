El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
El Gobierno estaría preparando, tal como lo anticipó el presidente Javier Milei, una demanda por lo que se escucha en los audios que son atribuidos a Diego Spagnuolo. Mientras, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el exjefe de Estado “no debió haber confiado” en el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a quien acusó de mentir respecto a las potenciales confesiones sobre pedido de coimas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
“Lo conocía al Presidente, ha ido a escuchar opera varias veces en Olivos, pero si el Presidente confiaba en esta persona no debió haberlo hecho”, sentenció Francos en declaraciones radiales al sostener que el exfuncionario no era transparente.
En la misma línea, respaldó a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la menor de los Milei, y uno de los principales señalados por el ex titular de la Andis, al definirlo como “una persona irreprochable” y “de confianza”.
“Igual que la hermana del Presidente. Conozco al Presidente desde hace muchos años, si hay una persona que le interese menos el dinero es a él. No le interesa lo material, le interesa lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina”, insistió.
Asimismo, planteó, al igual que Milei, que la difusión de los audios responde a una operación política a cargo de la oposición en el marco de la campaña electoral y reafirmó la decisión del Poder Ejecutivo de denunciar a Spagnuolo.
“Para el Gobierno todo esto es una operación política en momento de campaña como lo esperábamos. No somos giles, sabíamos que en esta época iban a venir todo este tipo de ataques, denuncias, ahora nos denuncian por todo”, afirmó, y aclaró: “Es esperable que esto pase. Veremos cuál es el resultado, cuánto cree la gente después de haber dejado el país destrozado”.
“Todavía se está analizando qué elementos tenemos. Primero tenemos que tener pruebas contundentes. La denuncia se va a hacer, pero todavía no”, le dijo, mientras, al portal Infobae una fuente de la Rosada. En realidad esperan que la intervención del organismo detecten anomalías o incumplimientos durante la gestión de Spagnuolo, más allá de que prepararan una defensa sobre las acusaciones de coimas.
