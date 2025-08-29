Gresca entre libertarios y peronistas en la UBA

javier milei repudió el enfrentamiento en el edificio de la uba / web

Militantes de agrupaciones estudiantiles se enfrentaron ayer por la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según se pudo averiguar, la Juventud Universitaria Peronista y Somos Libres fueron las dos organizaciones que se agredieron verbal y físicamente.

Pintadas, rotura de logos y amedrentamiento durante los días previos fueron las señales del conflicto que estalló por la mañana.

El detonante, aparentemente, fueron banderas de la agrupación peronista colgadas sobre el sector donde estaba la mesa de los estudiantes libertarios.

Las imágenes y videos, donde se pueden observar empujones, golpes de puño y corridas por los pasillos de la facultad, se viralizaron a tal punto que Javier Milei denunció lo ocurrido.

Horas después, la Facultad de Derecho emitió un comunicado repudiando el incidente: “Una vez recibidas las denuncias correspondientes y con las actuaciones que de oficio se lleven adelante, se aplicará el régimen disciplinario vigente”.

Hace algunas semanas, un incidente similar ocurrió en la Ciudad, precisamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional. En aquel entonces, la agrupación “Crear + Libertad” había organizado una actividad que, entre cánticos, insultos y empujones, fue resistida por militantes de otras agrupaciones. En octubre de 2024 había ocurrido en la Facultad de Ciencias Económicas un evento similar, cuando dirigentes libertarios fueron agredidos durante una charla.