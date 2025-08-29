Piden donación de alimentos para el refugio “Titucha”

El hogar Protector de Animales “Titucha” pide la ayuda de la comunidad con donación de mantas y alimentos para perros.

La protectora cuenta con 220 perros que fueron rescatados en estado de abandono y situación de calle. Solicita la colaboración con donaciones debido al elevado costo para mantenerlos. Comunicarse con Gladys al 2214594180 (pasa a retirar los elementos donados).