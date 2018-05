Melchor Romero: calles en mal estado y el drama de familias acorraladas por el barro

Cada vez que se avecina una tormenta las familias de un sector de Melchor Romero cruzan los dedos para que la lluvia sea pasajera y cause el menor daño posible a la única calle que le permite ir y venir en el barrio.

Pero cuando la caída de agua se extiende por varios días, como viene ocurriendo durante el corriente mes, la arteria se convierte en un extenso lodazal y deviene en una pesadilla para todos. Tal es así que en este momento -denuncian- hay chicos que desde hace dos semanas no pueden salir de sus casas para ir al colegio

Se trata, según relató Javier Ibarra, un frentista damnificado, de la calle 515, que conecta con dos avenidas, la 161 y la 167, que permiten llegar hasta la 520.

"Son seis cuadras muy importantes para muchas familias. Pero no entran ni las ambulancias. Tenemos un nene en silla de ruedas y no sabemos como sacarlo. Hay que pensar que si ocurre una emergencia estamos atrapados. Esto es barro total, puro, no se puede ni caminar por acá. Hay chicos que no van a la escuela desde hace dos semanas", sentenció el denunciante.

Ibarra aseguró además que ante este dramático panorama realizó "por lo menos siete reclamos a la delegación de Melchor Romero" y que incluso entregó un petitorio al intendente platense, con quien habló en persona.

"Garro habló conmigo personalmente, le mostré un expediente, la secretaria de mesa de entrada le puso la firma. 'Esta calle la tenemos que solucionar antes de que termine diciembre', dijo Garro. Soy nacido y criado acá, jamás vi tanta desidia", denució el vecino.

"Repito, lo más grave es que no hay forma de sacar a los chicos para ir a la escuela, esto ahora es lo que más nos preocupa", ´concluyó.