Otro “fail” para la nietísima: levantan el programa de Juanita porque no lo ve ni el loro

La televisión de aire acapara cada vez menos audiencia, y si no, que lo desmienta Juanita Viale. Amén de que ella no es una experta en el arte de conducir un programa, el nivel de rating decayó mucho desde el verano, y es por eso que las autoridades de El Trece decidieron que el ciclo que ella conducía deje de salir al aire.

“Me gusta tu canción”, programa que tiene a pequeños cantantes como protagonistas, significó el debut en la televisión abierta para la nieta de Mirtha Legrand.

El ciclo empezó a fines de enero, con muchas críticas sobre el desempeño de Juana, aunque con buenos números de audiencia.

Sin embargo, con el correr de las semanas los números fueron bajando. De hecho, hubo un volantazo para que el ciclo levantara y por eso fue cambiado de los domingos a los sábados, pero la suerte no cambió.

A casi tres meses y medio de su estreno, el programa llega a su fin. El día elegido por el canal para emitir el último programa es mañana a las 20.30.

La nietísima viene revolcándose en la ola de la mala racha. Semanas atrás fue destrozada por la crítica unánime por su interpretación en “Edha”, la primera producción original de Argentina para Netflix. No sólo le cuestionaron su actuación sino, además, su manera de narrar porque la serie, de diez programas, apela mucho al recurso gastado de la voz en off, algo que tampoco convenció.

Al respecto, Viale, que sin embargo, se mueve mejor en el teatro, manifestó: “Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño. La crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también, siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien que hasta a veces da más rating”.

Juanita, de “fail” (fracaso) en “fail”.