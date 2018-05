A Mirtha le parece “excelente” que vuelvan a votar su terna en los MF

| Publicado en Edición Impresa

Tras la confusa situación entre miembros de Aptra, por no saber si se podía o no votar a Mirtha debido a su Martín Fierro de Brillantes, lo que la dejaría este año fuera de concurso, La Chiqui se mostró a favor de una reelección de candidatos: “Que se vote de nuevo la terna a mejor conductora es buena idea. No sé si los reglamentos lo permiten, pero me parece excelente idea”.