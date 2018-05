Querían saber qué se siente al asesinar y apuñalaron a un compañero del colegio

Dos amigos habían prometido matar a alguien y luego suicidarse. Al final no cumplieron el pacto suicida, y ahora serán condenados

Sam Poss era un chico tranquilo que no solía tener problemas con nadie. Una de sus grandes pasiones era desarmar aparatos tecnológicos y reconstruirlos para entender su mecanismo. “Siempre estaba desarmando algo, siempre estaba tratando de entender cómo funcionaban las cosas”, cuenta Chris Poss al recordar a su hijo. Era, como dice la mayoría que lo conoció, un fanático de las computadoras y un pibe dispuesto a dar una mano a todo aquel que se lo pidiera. Por eso cuando dos de sus compañeros de colegio le mandaron un mensaje pidiéndole ayuda con su CPU, Sam no dudó y fue a darles un mano. Fue la última vez que salió de su casa: la policía encontró su cadáver cuatro días después y los responsables de su muerte fueron, increíblemente, los dos compañeros que le habían pedido ayuda.

El caso ocurrió una noche de octubre de 2016 en la ciudad de Macon, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Según contaron las autoridades que participaron de la investigación, Sam recibió un pedido de ayuda con un videojuego de parte de dos de sus compañeros de colegio, Dakota White y Brandon Warren, de 17 y 18 en años en aquel momento.

Invitaron al chico a la casa de los abuelos de White, donde los compañeros estaban solos. Sam llegó a dar su ayuda, lo hicieron pasar y, casi en el acto, lo mataron de un modo bestial: lo apuñalaron y estrangularon. Luego escondieron su cuerpo en un bosque de la zona.

Las horas comenzaron a correr, la familia de Sam se preocupó, avisó a las autoridades y comenzó la búsqueda. Cuatro días más tarde, la casa del asesinato estaba rodeada de distintos equipos de rescate y varios helicópteros sobrevolaban la zona. Acorralado y con varias preguntas que no podía responder, White terminó confesando todo. Contó que junto a su amigo Warren habían hecho un pacto suicida pero, antes de morir, querían matar a alguien para saber qué se sentía en ese momento. “Todo se reducía a ver cómo se siente matar a alguien antes de matarnos. No vimos ninguna razón para no hacerlo, estábamos a punto de morir, ¿qué nos importaba?”, dijo White en su declaración.

La causa llegó a la Justicia y ahora se declaró culpable a Dakota White, que finalmente nunca se suicidó pero condenó su vida a pasar el resto de sus días en la cárcel. La semana que viene comenzará el juicio contra Warren y, una vez finalizado, se conocerá la sentencia para ambos, aunque su futuro ya parece sellado.

Ante este panorama, el abogado defensor de White apeló a explicar el contexto de su vida para intentar lograr algo de clemencia de parte del jurado y el juez. Contó que estaba deprimido hace tiempo, que había dejado el colegio, que su casa era un infierno y su padre estaba en la cárcel por un caso de robo a mano armada.

Fue ese el motivo por el cual el chico vivía con sus abuelos y fue ese el escenario de la muerte de Poss. También se supo que en redes sociales el chico había anticipado lo que haría: “No me importaría tomar un cuchillo, meterlo en la garganta de alguien y solo verlo asfixiarse con su propia sangre hasta que muera”, había publicado en Facebook. Y agregó: “¿Quién podría amarte sino el moho que brota de tu frío y triste cadáver?”.

“Su joven vida estaba tan llena de oscuridad que pensó que el suicidio era la única opción. Lo que hizo Dakota estuvo mal, pero al final, hizo bien… él confesó su pecado”, argumentó el abogado de White, aunque no alcanzó para tapar el macabro crimen de su defendido que fue declarado culpable y pasa ahora sus días tras las rejas.

