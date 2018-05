“Del proyecto de reforma laboral nos enteramos por los diarios”

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general de UPCN nacional, Andrés Rodríguez, cuestionó ayer la falta de “diálogo” en temas de importancia con el gobierno y contó que del envío de reforma laboral enviado al Senado la semana pasada “los gremios nos enteramos por los diarios”.

Rodríguez señaló que si bien hay “contactos cordiales” con los funcionarios nacionales, criticó que “más allá de la amabilidad, el gobierno ha venido manteniendo una actitud muy unilateral, con pocas consultas y hechos consumados”. Y en ese sentido abundó: “Del reciente envío del proyecto de reforma laboral al Senado nos enteramos por los medios. Lo lógico hubiese sido tener algo de información antes”.

Durante una visita a nuestra ciudad para participar de la presentación de la lista única de la seccional bonaerense de UPCN que a fin de mes reelegirá como secretario general a Carlos Quintana, Rodríguez advirtió que “el movimiento obrero no está de acuerdo con el intento de modificación del régimen indemnizatorio” y confió en que el bloque Justicialista “tiene el compromiso de no acompañar la iniciativa sin el consenso con la CGT”.

Y agregó que “lo que se espera es que este cimbronazo económico financiero que vive el país produzca una reacción de apertura en quienes lo conducen”.

En otra línea de la relación con el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez dijo a este diario que si bien la paritaria salarial se iniciará recién en junio para los trabajadores del Estado en el ámbito nacional, ya existen “conversaciones informales” a respecto. No obstante, contó “las posiciones aún se encuentran muy alejadas entre lo que consideramos que debe ser la pauta salarial y lo ofrecido”.

Sin dar detalles sobre los números, el dirigente sí contó que se establecerá, como en otras negociaciones, una cláusula de revisión para volver a sentarse a hablar conforme evolucione la inflación a lo largo del año, y enfatizó que “la pauta no es lo único que debe atenderse en esta paritaria. Nos preocupa la falta de movilidad de la planta transitoria a la permanente, y vamos a reclamar el pase en ese sentido para las vacantes que se han producido”.

Y subrayó: “Nos preocupa la no renovación de contratos que vemos en varias áreas de los ámbitos públicos. No se trata de un número de trabajadores muy voluminoso, pero de todas formas nos mantiene en alerta y queremos abordar el tema para encontrar una solución que no sea la de los despidos”.

En otro pasaje de la entrevista, Rodríguez también se refirió a la situación interna de la CGT y evaluó que si bien el año pasado hubo una fuerte crisis al interior de la confederación, felizmente no se cortaron los puentes y se pudo reconstruir la estructura orgánica de la conducción y hemos decidido convocar a un congreso normalizador para el 22 de agosto para ordenar y reelegir una nueva conducción”.