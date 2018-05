Otros que los Rial: los Menem también lavan sus trapitos sucios en redes sociales

| Publicado en Edición Impresa

“No debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando”. Así comenzó a contar ayer, desde Instagram, Máximo Menem, la situación que está viviendo, según él, impedido de ver a su padre, el ex presidente, por culpa de su media hermana, Zulemita.

Según el adolescente, que vive en Chile junto a su madre Cecilia Bolocco, su hermana lo tiene bloqueado de las redes sociales y no puede comunicarse de ninguna forma con su padre.

“Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios”, continuó el joven, desde una “story” de Instagram.

Según el chico de 14 años, “los custodios de allá tienen orden a no contestarme, ya supongo de quién será esa orden y los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena porque además mi papá no sabe que esto está pasando. Esto lleva pasando años”.

Consultada por estos dichos, Zulemita rompió el silencio en “Buenos días América”, el ciclo de Antonio Laje en América TV: “No le voy a contestar a Máximo porque es mi hermano, lo adoro, y segundo porque es menor de edad. Sí le voy a contestar a la madre. Es un problema de mi padre con su ex mujer”.

Y siguió: “Deberían preguntarse por qué la madre no trae al hijo para visitar al papá. Mi papá vive en Belgrano R y las veces que se quiso comunicar por intermedio con él, se lo he pasado. Yo no lo veo durante la semana, tiene una vida independiente. Lo veo sábados y domingos completos”.

Indignada, sumó: “Las veces que me quise comunicar con Máximo, lo llamamos dos veces y no atendió. No soy responsable entre lo que pase entre mi padre y su ex mujer. La última vez que vino Máximo acá, ella impuso una condición para que no estemos los otros hijos y mi papá rechazó eso. Con Máximo tengo una relación divina y lo que le pasó fue una influencia”.

Y cerró: “La señora Bolocco quiere imponer condiciones en las visitas de Máximo al papá”.