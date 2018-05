Desbocado: La irreproducible comparación de Pity sobre la cancelación del show

| Publicado en Edición Impresa

Todo empezó el 7 de abril pasado. “Pity” Álvarez iba a presentarse, en el retorno de Viejas Locas a los escenarios, en un predio en Tucumán. Pasó que ese show se suspendió, por motivos que no están claros, y desde entonces el cantante no había aparecido. Hasta ayer.

Por entonces, el vocalista llegó cinco horas tarde al lugar donde tenía que presentarse. El productor del evento le echó la culpa a él, aunque ahora el “Pity” se defendió.

“Yo tenía todas las intenciones de tocar”, aseguró Cristian Pity Álvarez sobre su fallido show en el Club Argentinos del Norte.

Tras pasar un mes recluido en Mendoza sin querer “hablar con nadie”, el líder de Viejas Locas anunció que está dispuesto a presentarse ante el público tucumano, de manera gratuita, “bien temprano” y “para toda la familia”.

Aunque para eso pide la intervención del productor Luis Salinas, y también la asistencia del Estado provincial.

“Escuchame, boludo, te dije que me cuidaras y no me cuidaste -declaró Pity, explicando qué le diría a Salinas-. Lo mínimo que podés hacer es hablar con el gobernador, el intendente o quien sea, y gestionar un recital gratis en el Parque 9 de Julio”.

“Claro que yo estaría dispuesto. Sería la forma de pagar la parte que me corresponde a mí, y que la gente sepa que a pesar de haber sido un problema de dinero, yo no toco por dinero: toco cuando se dan las condiciones”, agregó.

Según dijo el vocalista, no haber tocado en Tucumán le generó “tristeza y decepción” por “esas ganas de romperla y no poder haberlo hecho”.

Pero para ejemplificarlo mejor, usó una imagen muy particular: “Como que saliste con tu chica al cine, te dijo ‘quiero que me gar... toda cuando lleguemos a casa’, y no pudiste llegar a casa”. Un prócer...