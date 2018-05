El Rojo de Ensenada pone en juego su permanencia

| Publicado en Edición Impresa

Se acabaron las palabras. Y ya no han margen de error. Defensores de Cambaceres tendrá esta tarde la cita más importante de los últimos años, cuando a partir de las 15:30, y con el arbitraje de Rodrigo Sabini, visite en la Barranca Quilmeña a Argentino de Quilmes, en el partido que puede resolver su permanencia en la Primera C. Sin dudas que será el compromiso más trascendente de los últimos años, porque tiene por delante la difícil tarea de despedirse a la Primera C, o bien prolongar la agonía hasta las últimas dos fechas del certamen.

El Rojo, que lleva 5 partidos sin triunfos, visita esta tarde a Argentino de Quilmes, tercero en las posiciones y aún con grandes posibilidades de lograr el ascenso en forma directa a la Primera B Metro.

Será un partido donde los dos se jugarán cosas importantes. Por un lado, la chance de ascender a la, y la otra, seguir esquivando al fantasma del descenso.

Lo cierto es que Dock Sud le lleva cinco puntos de ventaja a Camba en los promedios. Si el Rojo hoy derrota al Mate, y el Docke pierde con Midland, la brecha se reduce a dos unidades y el suspenso se prolonga una semana más. Pero si Camba cae en la Barranca y el once de Manzini suma de a tres ante el Funebrero, los de Ensenada volverán a jugar en la D después tras 34 años.

Para el partido de esta tarde, Cristian Ferlauto dispuso tres cambios respecto del equipo que igualó con Dock Sud.