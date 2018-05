Entre el humor y la reflexión

| Publicado en Edición Impresa

Por: Alejandro Castañeda

Entregas a domicilio de perdón, sexo y docencia

Nicole Neumann y Flavio Mendoza formarán un “matrimonio sin sexo”. La modelo contó que, cansados de las frustraciones amorosas, se irán a vivir juntos, con sus respectivos hijos. Compartirán techo aunque no cama. “Cuartos separados”, reveló la rubia. Y aclaró: “Nunca fuimos pareja. El siempre dijo: ‘Vamos a terminar solos y nos vamos a casar entre nosotros’”. Con sexo se les ha hecho tan difícil, que quizá busquen en esta amistosa abstinencia la fórmula que les permita jugar amistosos como local y buscar resultados como visitante. Como ama de casa ella había mandado a Cubero al sofá. Y su nuevo dibujo familiar no va a diferir mucho. Tras varios sinsabores ha decido guardar las ganas para algún trimestre venidero. Son amores al margen del amor que conjugan sus fantasías a la hora de hacer las compras y que quizá sea durable si los críos colaboran con este concubinato inmobiliario. Además, en noches de frío y para achicar tarifas, Nicole y Flavio se podrán entibiar en un respetuoso 69, ese prodigio del diseño, donde se comparte faena y se reparte dominio.

La idea de estas convivencias sin sexo puede achicar gastos y alentar reconciliaciones. Los tarifazos han obligado a más de una pareja desavenida a retrotraer el amor matrimonial a precio de noviazgo. Es muy caro desilusionarse y salir a alquilar. Es tan engorroso que más de un desengañado tras sacar cuentas empieza a querer otra vez a la que con tarifas subsidiadas parecía insoportable. La idea de Macri, la de ahorrar gas no andando en pata, sugiere replantear la variable de una pasión hogareña que deberá cuidar que el amor siga creciendo pero que las facturas no vayan aumentando. Aranguren nos enseñó a racionalizar esfuerzos y penurias dejando que la política de gastos y ahorros administren corazón, sexo y bolsillo.

Amor y domicilio es un formato con variaciones. La profesora de Mendoza de 22 años que vivía y tuvo un hijo con su alumno de 13, dio la señal. Con el pretexto de reforzar el aprendizaje, le daba clases particulares. “Mientras me explicaba, me tocaba la entrepierna y me decía yo soy tu nena. Fue un infierno, me volvía loco”, dice este alumno medio atrasado que se hizo padre adelantado. Los dueños de casa primero vieron con buenos ojos que la profe viniera a domicilio y no cobrara. Veían al hijo muy contento gracias al entusiasmo de esta docente que ponía presentismo, capacitación y entrega al servicio de un educando que iba aprendiendo a puro recreo.

Pero nada iguala al directivo de la Daia que llevó perdón a domicilio. Se hizo invitar a la casa de Esmeralda Mitre. “Sos una heroína”, le dijo a una propietaria culposa y mal mirada. Y a partir de allí montó un sospechoso simulacro de salvataje. “Yo voy a lograr que te reivindiques y te perdonen”, le decía, mientras se acercaba. Después, cuando entró en confianza y vio a la dueña de casa triste y avergonzada, el perdonador se lanzó al ataque. Mientras trataba de besarla en la boca, acariciaba las tetas de su heroína. Pero advertía –sublime frase romántica- “quedate tranquila que no te voy a garchar”. Sólo prometía aliviarle perdón en el corpiño y amortizarle culpa en la bombacha.

Todo es vinculante. Mientras Sampaoli se reencontraba en Ezeiza con Mascherano, un aliado veterano y confiable, Macri en su domicilio rearmaba el equipo tras unas finales que lo hicieron tambalear. Y llamó a Sanz y Monzó , que ya estaban en la ducha, para empezar a formar la lista de elegidos que saldrá a la cancha a disputar las eliminatorias. Las turbulencias parecen haber quedado atrás, pero por las dudas nadie se desprende el cinturón de seguridad. La Casa Rosada tiene por delante un fixture difícil. Encima, después del huracán, cuando el dólar se llamo un poco a sosiego, llegó una noticia del Vaticano que produjo remesones: los grandes centros financieros, dijo el Papa, son una forma del mal, el mercado “es incapaz de regularse a sí mismo”, y los que tienen cuentas offshore, esos que hacen los depósitos afuera y los retiros en Chapadmalal, son aprovechadores. Amén.

