"Corcho" Rodríguez pidió apartar al fiscal Delgado de la causa por plantas de AYSA

El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez denunció hoy por abuso de autoridad al fiscal federal Federico Delgado y pidió que se lo aparte de la investigación en su contra por el supuesto pago de sobornos de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos plantas potabilizadoras.

Por un lado, el presunto intermediario entre Odebrecht y ex funcionarios para el pago de los sobornos denunció al fiscal por "abuso de autoridad y violación de deberes" en una causa que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Paralelamente, sus abogados Alejandro Novak y Eugenio Blanco recusaron a Delgado y pidieron separarlo de la investigación en la que el supuesto "lobbista" está citado ya a declaración indagatoria.

Este planteo para apartar a Delgado deberá ser resuelto por el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la pesquisa por la adjudicación por parte de la estatal AYSA de la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en Paraná de las Palmas y la otra en Berazategui, a un consorcio de empresas integrado por la brasileña y socias argentinas en el 2007.

Al denunciarlo penalmente, Rodríguez sostuvo que Delgado tiene un "interés evidente personal" para "encaminar la investigación" contra su persona. "Por razones incompresibles, el Dr. Delgado emprendió una manifiesta cruzada personal en mi contra, no dudando en violar las leyes de fondo y de forma con ese propósito", acusó "Corcho" Rodríguez.

Además, aludió a un "estrepitoso fracaso de la pesquisa" por el cual, a criterio del imputado, el fiscal "emprendió una verdadera excursión de pesca detrás de clientes y proveedores de sociedades" que integra. "En lo que a mí respecta, las conductas delictivas que me atribuye con tono de certeza apodíctica resultan absolutamente falsas, circunstancia que no escapa a su conocimiento", agregó.

En la recusación que tendrá que resolver Casanello, los abogados de Rodríguez advirtieron que "la actuación del fiscal de la causa no sólo no es objetiva, sino que, vulnerando garantías constitucionales básicas como la del debido proceso, la propia ley, persigue ciegamente a Jorge Rodríguez, incapaz ya de distinguir, no ya entre lo justo y lo injusto, sino entre lo legal y lo ilegal".

Además, los defensores de Jorge "Corcho" Rodríguez calificaron a la conducta del fiscal como "absolutamente maliciosa y constitutiva de enemistad manifiesta". Tanto en la denuncia como en la recusación se hizo referencia a la sociedad Sabrimol, de Rodríguez, y a Carlos Dentone, imputado también en la causa y que figura como presidente, accionista y beneficiario final de esa sociedad.

Según la denuncia, el fiscal le tomó declaración a Dentone como testigo y por "correo electrónico". Rodríguez ya está citado a declaración indagatoria en dos de las causas abiertas por pago de sobornos de Odebrecht en el país: el soterramiento del tren Sarmiento y las plantas potabilizadoras de AYSA.