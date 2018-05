El pedido de Vidal a empresarios para no trasladar aumentos del dólar a los precios

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pidió hoy una "gran contribución" a los empresarios para que "no trasladen aumentos que no sean necesarios" a productos que no están impactados por el alza de la cotización del dólar.

Al hablar en una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), Vidal consideró "muy importante" que "no haya traslado de precios que no sean necesarios", a partir del alza de la moneda estadounidense.

"Es una gran contribución que los empresarios pueden hacer en este momento", declaró la mandataria, y exhortó a "ser justos frente a la estructura de costos", de cara a "los ciudadanos que están preocupados" por eventuales futuros aumentos.

"En este camino para ayudar a que la pobreza no crezca, tenemos que trabajar en la inflación, que es el peor enemigo de la pobreza", remarcó.

Además, la gobernadora aceptó que todavía "queda mucho por mejorar y mucho para trabajar desde el sector privado en la formalización del empleo", pero resaltó que desde que Cambiemos llegó al gobierno se registraron "270 mil nuevos puestos de trabajo formales" en el país.

En tanto, sobre los logros de su administración, mencionó cambios en el sistema educativo de la provincia, como el aumento del 106 por ciento en la inversión de los comedores escolares, los 80 mil chicos que reciben desayuno y merienda en los colegios y el plan para reforzar lengua y matemática en 2.000 escuelas de zonas pobres de la provincia.

"Lo más importante del sistema educativo son los chicos; si las políticas se empiezan a definir en función de los alumnos y los valores vamos a recorrer un camino distinto", prometió Vidal, quien destacó que el salario docente tiene un lugar "importante en la agenda" del gobierno.

En esa discusión paritaria, la gobernadora consideró central marcar que "no todo da lo mismo" y resaltó la importancia de "premiar el presentismo".

Por otra parte, Vidal también destacó la "decisión política" de su gobierno de combatir el narcotráfico y advirtió que esa determinación es sinónimo de "ausencia de complicidad".

A modo de ejemplo, mencionó que durante su gestión hubo más detenidos por narcotráfico que durante los nueve años anteriores.