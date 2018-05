Video.- Escuchá la canción oficial del Mundial Rusia 2018. ¿Te gusta?

La canción oficial del Mundial Rusia 2018 ya está entre nosotros. Un tema que seguramente te vas a cansar de escuchar hasta que la competición llegue a su fin. Se llama "Live It Up" y es interpretada por Nicky Jam, pero también participan el actor Will Smith y Era Istrefi, una cantante albano-kosovar que se hizo conocida en 2013 con la publicación de su primer single, "Mani për money".

La canción fue producida por el DJ y compositor Diplo, y sigue los pasos de ‘We Are One (Ole Ola)’ de Pitbull o el "Waka Waka" ("This Time for Africa") de Shakira, que fueron furor en las respectivas ediciones de la Copa del Mundo. En tanto, la FIFA informó que los espectadores que estén presentes en la gran final del 15 de julio podrán ver la interpretación en vivo4.