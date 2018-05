Picante como el ají: Guercio, Ansaldi y un feo cruce en Twitter

La panelista puso en duda la versión de la mujer de Romero sobre los tuits falsos en contra de Roccuzzo, y se armó la gorda

Situación: el domingo se viralizó una serie de posteos en los que una supuesta Eliana Guercio cargaba las tintas contra Antonela Roccuzzo, por ser la responsable de la salida de su marido de la Selección. Sin embargo, la ex vedette salió a negar que haya sido ella la autora de esos mensajes, algo que la panelista Connie Ansaldi puso en duda, y se armó.

“Chau Roccuzzo, si para vos primero es la plata y después la amistad. No me van a callar con plata ni con amenazas. La mujer de LM maneja todo, decide a quién sacar y a quién poner. Hay gente que de verdad siente la camiseta y viene una cornuda a inventar una lesión”, decían los mensajes que nacieron en Instagram.

“Dios mío, cuánto enfermo dando vuelta. Están haciendo circular una cuenta de Instagram con mi nombre y yo no tengo Instagram. Este Twitter es la única red social que tengo, cualquier otra cuenta es falsa. Muchas gracias”, dijo la blonda, y continuó: “A mí me encanta Antonela. Así que no se parece en nada a mis mensajes”.

Ante su aclaración, la que saltó como un pochoclo fue Connie Ansaldi, dudando de Guercio: “Súper coherente y respetuoso para ser cuenta falsa eh?”, expresó, quien recibió como respuesta: “Me alegro mucho por vos!!! Te va a hacer bien una alegría”.

Eso provocó la ira de Ansaldi, que tuvo un contraataque bajo: “Y vos no me conocés pero yo a vos sí. De tus épocas de Ideas. Dejaste mucha huella. MUCHA. Eras muy apreciada . Y a Intrusos venías bastante seguido. Y no a vender libros. Que yo soy discreta pero no me olvido. Somos pocos”.

Pero eso no fue todo: “Y para terminar tu marido estuvo MUY BIEN SACADO por quien sea. Los otros arqueros hoy en día están en mejores condiciones. Que te garúe Mega fino”.

Guercio se siguió enroscando y le volvió a contestar, aunque ahí terminó todo: “Cuánto odio @connieansaldi, final para mi. Te pasaste demasiado, estaba esperando unas disculpas, que es lo q hace la gente cuando se le pasa el enojo. Vos masticas odio. Que Dios te ayude!”.