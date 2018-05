Fútbol, inclusión y homenajes a Liliana Bodoc, la oferta para los chicos en la Feria

Las opciones para los primeros lectores abarcan la temática mundialista y destacan la figura de la escritora fallecida hace poco

Los dos protagonistas más destacados de la oferta de libros para niños del 2018 en la feria del Libro son el fútbol, debido a la disputa del Mundial de Rusia, y la escritora argentina Liliana Bodoc, autora de “La Saga de los Confines”, quien falleció en febrero y se hace presente en los pasillos con sus libros y con muestras y homenajes que la recuerdan.

La 44° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cuenta con una amplia variedad de novedades para los primeros lectores. Atentos a que en poco más de un mes se juega el mundial de Rusia 2018, el sello Norma de la editorial Kapelusz (Pabellón Verde. Stand 1110) preparó un exhibidor lleno de libros de la temática donde resalta la colección “Hay equipo”, con títulos como “Por la camiseta”, “Por los puntos” y “Al mundial”. También se pueden conseguir los libros “Lo que aprendí acerca de novias y fútbol” de Federico Ivanier, “Quiero ser referí”, de Fernando Sánchez, y “El equipo de los sueños”, de Sergio Olguin, entre otros.

BODOC, PRESENTE

La escritora Liliana Bodoc (1958-2018) publicó sus trabajos por muchos sellos y hoy todos ellos le rinden un homenaje especial exhibiendo sus trabajos. Kapelusz realizó una muestra homenaje sobre su último libro, “Elisa. La rosa inesperada”, trabajo elegido como el Gran Destacado de Alija 2017. La muestra lleva por título “El viaje de Liliana Bodoc” y está dividida en tres partes. “Viajar para escribir”, donde cuenta cómo surgió la idea de tomar las valijas y anotar todo en un cuaderno. La parte plástica de la exhibición está integrada por la réplica de un avión y audios de la escritora reflexionando sobre la religiosidad, el fervor y la sospecha. La segunda parte, “El camino de la inspiración”, cuenta sobre sus días en Jujuy -donde transcurre parte del libro-, sus personajes, los mercados, la tristeza y la extraña enfermedad por la que atravesó en aquella oportunidad. Un ekeko, una llama, algunas fotos tomadas por la autora acompañan esa sección.

Finalmente, en la última parte denominada “La luz y la esperanza” habla de su viaje a Santa Fe, que es el regreso al lugar de su infancia, donde la novela comienza a tomar forma. Allí se exhiben cuadros que recrean en miniatura la vida de sus pobladores descriptas en su obra.

Finalmente, el jueves que viene a las 18,30 se realizará un acto homenaje a Bodoc durante la entrega de los Premios Alija, en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo.

PARA LOS CHICOS

Recorriendo los pasillos son muchas las editoriales que publican libros para chicos. La editorial inclusiva Gerbera Ediciones (Pabellón Azul. Stand 101) presenta como novedad “Mancala”, de Natalia Porta López y Daniel Rabanal, y “Tengo, tengo, tengo” y “Como una mamá”, ambos de Jaquelina Romero y la ilustradora Estrellita Caracol.

La editorial se especializa en publicar textos para chicos con dislexia, como la saga de “Serafina”, con una tipografía especial para que los chicos con esa problemática no tengan inconvenientes a la hora de leer. Otra de las novedades es “El corazón de Marión”, un cuento en braile para chicos no videntes.

Ediciones Continente (Pabellón Verde. Stand 912) presenta los clásicos “Las aventuras de Tintín”; Anaya también pensó en ofertas para los primeros lectores con textos como “Los tres mosqueteros”, “Ana Taramabana”, “Quiero que me cuenten un cuento” y “Mujercitas”, entre otros.

Las novedades de Del Nuevo Extremo (Pabellón Verde. Stand 1322) son “Todas las historias de Babar”, la colección de Adrianne Barman “Bestiario”, “Herbario” y “Bestario de emociones”; “Finn y Sep. El laberinto de los gnomos”, de Peter Goes; “Pastel de mamut” de Jeanne Willis; y “Te escribí un mensaje”, de Lizi Boyd. A 20 años de la primera edición de Harry Potter la editorial comercializa “Magical Places from the films” y un libro con 40 posters de colección titulado “Harry Potter: the quintessential images”.

El libro estrella de la editorial Edelvives (Pabellón Verde. Stand 1323) es “Carmen”, del ilustrador Benjamin Lacombe. Arte a Babor (Pabellón Verde. Stand 829) cuenta con sus libros de arte para chicos con la vida y la obra de grandes artistas de todos los tiempos. Algunos de sus títulos exhibidos en el stand son “A Leonardo le gusta su tiempo”, “A Benito le gustan los barcos”, “A Vincent le gustan los colores” y “A Frida le gusta su tierra”, entre otros.

Montevideo, ciudad invitada de honor, (Pabellón Amarillo. Stand 1809) ofrece dentro de su espacio literatura infantil y juvenil con títulos como “En la orilla. Secretos nunca contados de animales de la costa uruguaya”, de Anita Aisemberg, “Caracúlico” de Lorena Hugo, “El país de las cercanías. Nuestra historia como jamás la contaron”, de Genaro Caetano y “La fábula del tucutucu real. Contada por un cronista de Indias que casi no cuenta el cuento” de Mario Delgado Aparain, entre muchos otros.

La editorial platense UMC (Pabellón Ocre. Stand 3109), por su parte, ofrece una sorprendente colección de historietas con superhéroes vernáculos que pueden visitarse hasta el 14 de mayo. Y la editorial cordobesa Comunicarte (Pabellón Azul. Stand 630) desembarcó en esta edición con las siguientes novedades: “Perdidos”, de Julia Rossi, “Los asesinos de la calle Lafinur”, de Lilia Lardone, y “El sueño de la luna”, de Lilia García Bazterra. La editorial tiene una oferta especial de 3x2 en literatura infantil.

Por otra parte, vale la pena recordar que la Fundación El Libro cuenta con la Zona Infantil, un espacio ideado para los pequeños lectores que se ubica en la calle cuatro del Pabellón Amarillo, donde hay espectáculos de clowns, mimos, personajes de cuentos y algunas mascotas. Un espacio de juegos blandos y una biblioteca completan la oferta con la idea de que los chicos se entretengan, aprendan y tengan un primer acercamiento hacia los libros, la lectura y sus actores.

