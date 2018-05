“Hubo una acumulación de desaciertos, por eso descendimos y me hago cargo de todo”

Alejo Colombo reconoció su “equivocación” a la hora de elegir a los técnicos. “Ellos tampoco supieron elegir a los jugadores”, agregó

| Publicado en Edición Impresa

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Todavía perduran los ecos del triste descenso de Villa San Carlos a la Primera C, después de una década. En diversos ámbitos de Berisso, todos siguen hablando de la debacle futbolística del Celeste y del golpe al corazón que significó bajar de categoría, después de haber tocado el cielo con las manos.

En un mano a mano con este diario, Alejo Colombo, presidente de San Carlos, le puso el pecho a las balas y reconoció que “hubo errores” que le costaron muy caro.

El máximo dirigente Celeste, que en agosto próximo dejará su cargo (después de diez años) para que asuma Juan Carlos Tocci, analizó la situación que le toca vivir a la entidad de Berisso desde el punto de vista futbolístico.

“Creo que cuando uno se va al descenso, como le tocó en este caso a San Carlos, es porque hubo una acumulación de desaciertos que hemos cometido desde el punto de vista futbolístico. Porque hoy escucho a la gente que dice que al club hay que refundarlo. Al club no hay que refundarlo, porque está bien institucionalmente. Ahora, deportivamente nos tocó esta frustración de irnos a la C. Si me remonto hace diez años, cuando asumimos en el 2008, y el equipo estaba a punto de descender a la Primera D, ahí sí puedo decir que a San Carlos había que refundarlo, porque realmente estaba refundido. ¿Por qué nos fuimos al descenso?, porque después del 2013, cuando descendimos de la B Nacional a la B Metropolitana, me equivoqué en la elección de los técnicos, y ellos, a su vez, no supieron elegir a los jugadores. En ese aspecto soy el responsable y me hago cargo. Por eso terminamos de la manera que nadie quería”.

“Me reprocho haberme quedado tanto tiempo y haber terminado de esta manera”

Consultado sobre si hubo algunas otras cuestiones que conspiraron con el descenso, Colombo enfatizó que “la situación fundamental es la deportiva. En estos últimos cinco años, muchas veces cuando un club se va al descenso, son por razones económicas o institucionales, pero en este caso, San Carlos queda exento. No tenemos problemas en ninguno de esos aspectos. Después del 2013, cuando San Carlos estuvo en la B Nacional, al retomar la B Metropolitana, el equipo no fue el mismo de los años anteriores. Se jerarquizó el plantel, los jugadores ya no eran tan baratos como acostumbramos contratar. Y ascendimos con el presupuesto más barato. Trajimos muchos jugadores de renombre pensando en que íbamos a retomar a la B Nacional, pero no hubo aciertos. Hago una mea culpa porque me equivoqué. Así como hubo aciertos en los últimos dos campeonatos, me hago cargo de esta situación de amargura y tristeza. De mi parte estoy muy tranquilo porque dejé todo e hice lo posible para dejarlo en la B. No se pudo. El deseo es que la gente que venga y conforme la nueva comisión directiva luche para que San Carlos regrese a la B Metropolitana”.

En otro aspecto de la charla, Alejo Colombo dijo que “siempre prioricé la parte económica del club. La elección del técnico siempre se basó de acuerdo al presupuesto que se manejaba. Cuando fui a contratar técnicos, fui convencido de que era la solución para el equipo, después, los resultados demostraron otra cosa. Del 2013 a la fecha pasaron cinco técnicos por San Carlos. A algunos les fue un poco mejor, y a otros, no tanto. Ese fue el producto de que nos hayamos ido al descenso”.

“NO CUMPLIERON CON LAS EXPECTATIVAS”

Durante la entrevista, se le preguntó a Alejo Colombo si en estos años hubo técnicos y jugadores que no estuvieron comprometidos con el proyecto. Y respondió: “Hay de todo en el ambiente futbolístico y en los planteles. Hay jugadores que les da lo mismo irse al descenso, porque no sienten al club, y hay otros que sienten y piensan lo contrario. Tratamos siempre de que los jugadores que llegan al club estén convenidos de vestir esta camiseta. Acá en San Carlos creo que hubo una situación parecida, porque hubo jugadores que no cumplieron con las expectativas. Los contratamos creyendo que eran los mejores, pero después nos dimos cuenta de que no era tan así”.

“El tema de inferiores es una de las cuentas pendientes de mi gestión. Y no la he podido saldar. Para ello, se necesita invertir mucha plata. Hace algunos días, hablé con el intendente y se comprometió a darnos un predio en Los Talas, pero le fui sincero. Si nos dan los lotes, de qué nos sirven si no les puedo poner nada adentro”.

“Y a pesar de las adversidades, pudimos promover algunos chicos de inferiores. Quizás no fue la cantidad que hubiésemos querido”.

Por último, Colombo se refirió a si “quedó solo en su última etapa de la gestión”. “Lo único que me reprocho es no haberme ido antes. Porque esta segunda etapa de la gestión estaba desgastada. Éramos muy pocos, cuatro o cinco en el fútbol profesional. Me reprocho haberme quedado tanto tiempo y de haber terminado así. Me parece que cuando uno ama a un club, piensa más con el corazón que con la cabeza, por eso, se terminó así”.