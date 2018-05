“Asumo mi responsabilidad en el descenso de Cambaceres, que nos golpeó a todos”

El titular del Rojo se hizo cargo de este presente y reconoció que “se están pagando caro los errores de varios años de gestión”

Con el descenso consumado a la Primera D, Defensores de Cambaceres tocó fondo. Recomponer su imagen, luego de varios años de frustraciones, y volver a las fuentes, llevará su tiempo. Sin embargo, y mientras el pueblo del Rojo intenta “digerir” la pérdida de la categoría, un claro retroceso en materia deportiva, ya está en marcha un proceso largo y complicado, que apunta a “refundar el club”.

El doctor Raúl Zamponi, presidente de la entidad de Ensenada, habló con este diario y analizó los motivos que llevaron a Cambaceres a bajar de categoría.

El máximo dirigente no eludió “su responsabilidad por la debacle futbolística” y “se hizo cargo” de esta situación dolorosa, que genera un “retroceso deportivo”.

“Todos nos sentimos con dolor y con bronca por el descenso de Cambaceres. Ahora, debemos estar plenamente comprometidos para que el equipo vuelva rápidamente a la Primera C”, expresó el facultativo.

Y agregó: “esta situación que nos toca vivir ya se venía barajando hace tiempo. Estamos pagando los errores de años de gestión. No digo que haya habido inexperiencia, de parte de este gobierno o del anterior, del que también formé parte, pero lo concreto es que se cometieron errores que se pagaron caro. Queríamos cumplir con todos los contratos. Hasta se pudo haber gastado un poco más a cuenta, pero no teníamos plata. Intentamos siempre cumplir con los jugadores, y en ese aspecto, nadie nos puede refutar. Siento la derrota y la responsabilidad. Pero insisto, esta situación no es de ahora, sino de muchas situaciones que vienen de arrastre. Asumo mi responsabilidad como presidente, y creo que fue así por no haber tomado el toro por las astas en su momento. No es la culpa de uno solo, sino de muchos y del aspecto económico que nunca pudimos mejorar”.

“Cuando me hice cargo del club, teníamos como objetivo trabajar para llevar al equipo a la Primera B, pero lamentablemente no se pudo. No queríamos esto”.

“SE TOCÓ FONDO EN LO DEPORTIVO”

El dirigente, que reconoció que “se tocó fondo”, explicó que “es el momento de refundar el club. Y para ello, nos propusimos poner en orden la institución, con la personería jurídica, que no la teníamos en regla; reflotar la biblioteca, situación que nos hacía perder mucho dinero, y mantener un plantel que responda a los compromisos que vienen. Casualmente, estamos hablando para que Cristian Ferlauto continúe al frente del equipo. No se cumplieron los objetivos, pero creemos en su trabajo y en su honestidad. Hemos sido testigo de su trabajo en el día a día. Y además, aprendió a querer al club. Es un muchacho que ha trabajado bien en este tiempo, pero no se le dieron los resultados”.

“Refundar el club significa que hay que ponerlo en orden”

LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO

En lo que respecta a la situación económica de Cambaceres, Zamponi enfatizó que “nos estamos poniendo al día con la reglamentación del próximo torneo de la D, algo nuevo para nosotros. También, en la búsqueda de nuevos sponsors porque el dinero que entrará de AFA será inferior al que percibíamos estando en la C. Debemos hacer un trabajo profundo para cambiar algunas cosas y mejorar otras. Y lo estamos logrando de a poco. Quizás no se vean, pero lo hicimos. Faltan muchísimas cosas más”.

Consultado sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el otro sector político del club, el presidente del Rojo dijo que “ese tire y afloje que tuvimos en su momento, que la unidad sí, que tal presidente no, dejó mucha efervescencia. No obstante, necesitamos cuánto antes resolver este tema por el bien del club. Sigo con esa idea de acordar todos juntos la unidad y de dejar de lado los resquemores. Ahí veremos quien quiere al club y quien no. El objetivo es convocar a aquellos que quieran sumarse a este proyecto. Analizaremos la situación cuando haya recambio de autoridades en la comisión directiva”.

Raúl Zamponi dejó en claro que “venimos trabajando en la organización del club, aunque este descenso nos opaca bastante. De a poco vamos poniendo las cosas en su lugar, como debe ser”.

“Como dije anteriormente, todos somos culpables de este descenso. Cuando asumí, dije que estamos mal en lo deportivo y que será difícil salvarnos. Los números lo marcaron. No soy de llevar estadísticas, pero las últimas campañas nos condenaron”.

Por último añadió que “no quiero poner excusas. Pero cuando asumimos, el primer paso era poner las cosas en orden. No es fácil, pero hemos resuelto varias cuestiones. Otras soluciones irán llegando con el tiempo. Hay que poner a Cambaceres donde debe estar. Y para ello, se necesita del aporte de todos. Cuando hablo de “refundar” hablo de poner el club en orden”.