Los Pumas volvieron a caer frente a Gales

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas perdió esta tarde frente al de Gales, por 30-12m y de esta manera sumó su segunda derrota consecutiva frente a los británicos, encuentros correspondientes a la ventana internacional de junio.

El partido se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López, de Colón de Santa Fe, dirigido por el sudafricano Jaco Peyper, con un parcial favorable a los británico de 19 a 5.

El encuentro de hoy fue la revancha del jugado el sábado anterior, en San Juan, con un claro triunfo de 23-10 de los "Dragones Rojos", que lograron finalizar invictos en la serie por nuestro país. Los Pumas jugarán un tercer test match el próximo sábado frente a Escocia, en la ciudad de Resistencia.

Los dos tries del seleccionado argentino fueron marcados por Bautista Delguy, en el final de la primera parte en una jugada de ataque iniciada a la salida de un line, mientras que en el final del encuentro Julián Montoya logró la segunda conquista. Además, Nicolás Sánchez marcó una conversión.

Los dos tries de Gales fueron marcados por Josh Adams en la primera parte y por el fullback Hallam Amos en la segunda. El medio apertura Rhys Patchell aportó seis penales y una conversión.

La desazón, la impotencia, la falta de compromiso y juego básico de Los Pumas pone en dudas la continuidad de esta conducción, que no logra transmitir a su jugadores un esquema de juego sólido y ordenado. Los Pumas, dirigidos por el entrenador tucumano Hourcade, en sus últimas 22 presentaciones solo obtuvieron tres triunfos, frente a Italia, Georgia y Japón.

Los seleccionados de Argentina y Gales se enfrentaron en 18 ocasiones, con clara superioridad de los "Dragones Rojos" con trece triunfos contra cinco.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Argentina: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán) y Santiago García Botta.

Entrenador Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Santiago González Iglesias, Sebastián Cancelliere.



Gales: Hallam Amos, Josh Adams, Scott Williams, Owen Watkin y George North; Rhys Patchell y Aed Davies; Ross Moriarty, James Davies y Elis Jenkins; Cory Hill (capitán) y Adam Aeard, Tomas Francis, Ryan Elias, Rob Evans.

Entrenador: Warren Gatland.

Ingresaron: Samson Lee, Nick Smith, Bradley Davies Josh Turnbull, Tom Williams, Gareth Anscombe y Tom Prydie.



Tantos en el primer tiempo: 8' penal Patchell (G), 15' penal Patchell (G), 22' try Adams convertido por Patchell (G), 33' penal Patchell (G), 38' penal Patchell (G) y 39' try Delguy (A). Resultado parcial: Argentina 5 - Gales 19.

Tantos en el segundo tiempo: 1' penal Patchell (G), 11' penal Patchell (G), 16' try Amos (G) y 40' try Montoya convertido por Sánchez (A). Resultado final: Argentina 12- Gales 30.

Expulsado en el segundo tiempo: 40' Moriarty (G).

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Cancha: Colón de Santa Fe.