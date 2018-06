Moria vs. Marce: la diva no irá al “Bailando” y está que arde

Tinelli canceló la reunión con Casán donde le iba a decir que no sería jurado del envío y ella habría contestado con un fuerte monólogo

Marce y Moria en la pista del “Bailando”, una postal que no se repetiría en 2018 / El Trece

Tras varias idas y venidas sobre la presencia de Moria Casán en el jurado del “Bailando”, Marcelo Tinelli prometió una reunión para dejar las cosas en claro... y la canceló. Furiosa la diva, parece que así se cierra la posibilidad de su presencia en el concurso de baile ¿y se abre una nueva rivalidad en la farándula?

El viernes por la noche se debería haber llevado a cabo la reunión entre Moria y Marcelo para que el conductor le informara a la diva por qué no podría formar parte del jurado del “Bailando” de este año: aunque Tinelli había dicho que quería charlar personalmente con Casán antes de tomar la decisión, horas antes de la comida que tenían pautada, él decidió cancelarla “por problemas” personales.

Tinelli le iba a explicar que no podía estar en su programa porque se interpondrían los horarios de grabación con “Incorrectas”, el ciclo que ella conduce en América, aunque, según detallaron en “Los ángeles de la mañana”, el verdadero motivo tendría que ver con que a Tinelli no le habría gustado el contenido de un monólogo que realizó la conductora de “Incorrectas” en el que destacó que las encuestas señalan que la sociedad no quiere al conductor como presidente, pero además lo trató de misógino y otras cositas más. Pero otra versión dice que en realidad Moria ya sabía el motivo de la cena y tras la suspensión de la misma fue que hizo su monólogo...

En “Intrusos”, por su parte, dejaron abierta la posibilidad a que la reunión se lleve a cabo entre miércoles y jueves de esta semana. Además, no descartaron la posibilidad de que luego de esa charla, la “One” vuelva al jurado, a pesar de que, durante meses, se sostiene que la producción busca sangre nueva para el programa y que, por eso, hace rato que Moria no es prioridad para formar el panel de ilustres del concurso de baile que tiene dos confirmados, De Brito y Polino, y nombres en danza como Florencia Peña y Laurita Fernández.