El papá de los nenes de Ensenada y su dramático pedido: otra oportunidad

En diálogo con este diario, el padre de los dos más chicos entre los menores rescatados cuando estaban solos en una casa de la selva marginal dijo que está en condiciones de mantenerlos y pidió que lo ayuden

| Publicado en Edición Impresa

Gabriel, padre de los dos chicos menores entre los cinco que fueron encontrados por la policía, solos, en una precaria vivienda de la selva marginal de Punta Lara el último miércoles y cuyo caso conmovió a la opinión pública, habló ayer en exclusiva con este diario y pidió que le den “una oportunidad más”.

“Les pido que me den una oportunidad más. Los chicos se quedaron solos un ratito. Yo trabajo, estamos en condiciones de mantenerlos. Vamos a estar bien”, dijo el joven de 22 años en diálogo con este diario y acompañado por su madre quien, en medio de lágrimas, también pidió otra oportunidad tanto para su hijo como para su nuera.

Como se recordará los hermanitos, de entre 11 días y 12 años, el último miércoles estaban solos en una vivienda muy precaria en medio de la selva. Con poca ropa, sin alimentos y sin nadie que los cuidara. Mientras tanto, otros dos chicos, de edades intermedias, se encontraban con su madre vendiendo cosas en un tren.

Ante esta situación hubo una denuncia policial al 911, acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada, y los chicos fueron derivados en un primer momento al Hospital Cestino, donde los médicos que los atendieron señalaron que estaban bien de salud. Pero el tema estremeció y motivó inmediatamente una enorme cadena de solidaridad.

Según lo indicado por el personal que intervino en el hecho, cuando llegaron a la precaria vivienda ubicada en 13 y 140, en la zona del monte de Punta Lara, se encontraron con los cinco hermanitos solos, sin calzado, ni ropa de abrigo, ni alimentos a disposición.

De allí fueron llevados inmediatamente a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada primero y al Hospital Cestino después, donde los revisaron y los encontraron en aceptable estado de salud. Y a partir de allí, comenzó a develarse su verdadera historia.

Una historia compleja, según contó oportunamente el director del Hospital Cestino de Ensenada, Jorge Gutiérrez, quien dijo que “aparentemente la mamá viene de Florencio Varela, conoció a este muchacho que es de Punta Lara y estaban viviendo ahí. Los chicos no presentan signos de violencia ni desnutrición y el mayor de ellos, de 11 años, actuaba como el responsable de sus hermanitos, mientras que en todo momento estuvo presente la abuela paterna del bebé de apenas 11 días de vida”.

“Los nenes están bien -destacó por su parte, apenas trascendió el caso, el secretario de Derechos Humanos de Ensenada, Carlos Dabalioni- están escolarizados -iban a una escuela de Florencio Varela- y sus padres son una pareja joven con problemas de adicciones. Pero la abuela materna del niño más chico está presente y la mamá también. Cuando fueron encontrados, los padres aparentemente habrían ido a vender al tren. Por dichos del nene mayor, el de 11 años, una abuela paterna los cuidaba”.

“El padre de los dos nenes más chicos salía a vender en los trenes -añadió oportunamente- también lo hacía la madre y a veces salían a vender todos juntos. Evidentemente había una situación irregular, pero ahora los chicos amanecieron bien y siempre estuvo presente una abuela acompañándolos desde que la Policía los fue a buscar a la vivienda tras recibir un llamado al 911 alertando sobre la situación”.

Según indicaron ayer a este diario fuentes del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia dependiente de Desarrollo Social, los chicos permanecieron durante toda la jornada en hogares mientras se trabaja en recomponer las redes de contención familiar y social (ver aparte).

“una oportunidad más”

En ese contexto, ayer, y acompañado por su madre Marcela, Gabriel (el papá de los dos nenes más chicos) eligió a este diario para romper el silencio en el contexto de fuertes cuestionamientos y aseguró que tanto él como su esposa, quieren tener el cuidado de sus hijos y le pidió al juez “una oportunidad más”.

“Me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. Yo estoy en condiciones de mantenerlos, trabajo. Que me den una oportunidad más, que me ayuden y vamos a estar bien”, dijo el joven de 22 años quien deberá esperar entre 30 y 60 días una disposición de la Justicia para saber qué será de los chicos.

Gabriel decidió no mostrar su cara y explicó sus motivos: “Porque trabajo en la calle y no quiero perder es. Yo quiero recuperar a mi familia. Me pone mal esto, me pone triste. Que el juez nos de una oportunidad, somos laburadores”, afirmó y sostuvo que podían ayudarlo dándole una casilla.

Al momento de referirse a cómo fue el día en que la policía ingresó a la vivienda y se llevó a los chicos, contó: “Me fui temprano, dejé la plata para que le compren la torta a mi hija por el cumpleaños, fue un ratito nomás. Mi señora había salido a comprar la torta. Ella ahora está muy mal. Va a hacer lo que la Justicia le diga, quiere tener a sus hijos”.

Por último, confió qué haría si tuviera ahora a sus hijos enfrente: “Los extraño, los quiero abrazar, pero no me deja la Justicia. Ellos siempre estaban conmigo. Espero que al juez le toque el corazón. Los chicos iban a la escuela, les poníamos las zapatillas afuera porque se llenaban de barro, pero no es que no estudiaban. Es triste la vida, pero Dios nos va ayudar, tengo fe en que vamos a recuperar a mis hijos”, concluyó. E insistió en el pedido de una casilla.

El caso generó una gran conmoción y también muchas muestras de solidaridad.

Tanto, que al promediar la tarde del jueves desde la propia comuna de Ensenada pidieron frenar la ola de donaciones y evitar llamados al Hospital Cestino, agradecieron la enorme solidaridad que muchos quisieron acercar al Hospital.

Sin embargo, nada pudo ocultar el dolor por lo que ocurría en esa precaria vivienda.

Gustavo, el abuelo de los niños rescatados, mostró el jueves el lugar en el que residía esta familia, y fue tajante al señalar que no creía que la familia pudiera pasar el invierno viviendo en las condiciones en las que fueron hallados.