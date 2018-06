Arrecifes: un profesor fue filmado por sus alumnos robando en el aula

Los estudiantes registraron el ilícito con la cámara de un celular



En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa el indignante accionar de un profesor de educación física que le roba pertenencias a sus alumnos de las mochilas que habían dejado en el aula.

El hecho, según trascendió, ocurrió en la Escuela de Educación Agraria de Arrecifes, donde los jóvenes, hartos de sufrir robos, decidieron grabar un recreo para detectar al culpable.

Al conocer la identidad del ladrón, los estudiantes se sorprendieron enormemente, y enojados compartieron el video en las redes sociales, que se viralizó rápidamente.

Hasta el momento, las autoridades del colegio no se pronunciaron al respecto, pero el profesor se disculpó mediante un mensaje en Facebook.

"Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí. Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona", expresó.