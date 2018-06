Tristeza y bronca en la farándula por la Selección

| Publicado en Edición Impresa

La farándula argentina, que antes del inicio del partido entre Croacia y la Selección se volcó a las redes para alentar al equipo, no dudó en volver después para descargar toda su bronca y tristeza por el resultado que nos dejó al borde del abismo.

“Refundación”, pidió Mariano Iúdica; “les regalamos la bocha”, analizó Sol Pérez, que horas antes había alentado con un particular look (foto); “Vergüenza”, sintetizó Jorge Rial; “Lamentable”, le pareció a Nacho Viale; “Pueden mandar a un técnico y otro equipo para jugar con Nigeria”, preguntó Marisa Brel; “Alguien que venga a suicidarme”, tiró Jimena Barón; “y nuestra sed de gloria”, cuestionó Guillermina Valdés. Otros, como Mauricio Dalessandro, se mostraron optimistas: “No me importa nada, soy más argentino que nunca”