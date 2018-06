La joven acosada en Rusia habló: "No juzgo a un país por una mala persona"

En las últimas horas dio su mensaje mediante sus redes sociales

Hace unos días estalló el escándalo y la indignación luego de que una joven rusa fuera humillada por el argentino Fernando Penovi, un hincha que la grabó diciendo obsenidades aprovechando la brecha idiomática existente entre ambos.

Katerina, la menor en cuestión, expresó en su cuenta de Instagram, valiéndose de un traductor: ""Argentina! Los amo! Lo que pasó no estuvo bien, PERO no voy a juzgar a su país por sólo una mala persona! Son todos muy amables! Estoy muy contenta de recibir sus mensajes ???? gracias!. Y por favor, no pierdan fe en su país ????".

Y agregó: "Argentina tiene todas las chances de continuar participando en la Copa Del Mundo!. Seguiré apoyando a Argentina tanto como a Rusia (Estoy escribiendo a través de un traductor, espero que me puedan entender)".

Cabe recordar que aunque Penovi se disculpó, el Ministerio de Seguridad de La Nación le prohibió entrar a las canchas a ver los partidos y luego, tras el pedido de la embajada rusa en la Argentina, el hombre fue deportado.