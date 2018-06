Emotivo reencuentro con Sabella

| Publicado en Edición Impresa

Sebastián Domínguez, ex jugador de Estudiantes, Newell’s, Vélez y otros clubes más en Argentina, está preparándose para ser entrenador o ayudante de campo en cualquier momento. Y en esa búsqueda estuvo en Tolosa charlando con Alejandro Sabella, quien lo convocó un par de veces a la selección local, cuando era el técnico de Argenitna.

Luego de la visita publicó en su cuenta de Instagram una foto con una sentida frase: “Me enseñaste que al fútbol se juega desde la inteligencia y el cariño, que el resultado no tiene que ver tanto con el principio ni con el final. Qué por eso hay que ser digno siempre, sin importar si los demás lo son. También me dijiste que disfrute más y me preocupe menos (mucho caso no te hice). Me diste la cinta. Y ser el capitán de un equipo tuyo es un tesoro que guardo con el orgullo de quien sabe lo que vale. Te quiero siempre”.

SE CASÓ GERÓNIMO RULLI

El ex arquero de Estudiantes y actual guardameta de la Real Sociedad, Gerónimo Rulli, se casó ayer en el Registro Civil de La Plata antes de regresar a Europa para iniciar la pretemporada.