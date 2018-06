Duhalde: "Si el justicialismo no le puede ganar a Cristina no le puede ganar a Macri"

El ex presidente y ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde dijo hoy que le resulta "indiferente" que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner reviste en el Partido Justicialista en las elecciones de 2019, porque si el justicialismo "no le puede ganar a Cristina, no le puede ganar a Macri".

Duhalde declaró a la radio Mitre que es "imposible" impedir que un afiliado se proponga como candidato, salvo que haya sido expulsado del partido. "¿Hay alguna posibilidad de que no esté? (Fernández de KIrchner). Me es indiferente, porque si el justicialismo en el que yo creo no le puede ganar a Cristina, no le puede ganar a (Mauricio) Macri", subrayó.

Por otra parte, el ex presidente (2002-2003) consideró que Gobierno y oposición "tendrían que estar más preocupados en ver como se sale de esta encrucijada" actual que por las elecciones del año próximo. Además reiteró su postura de que "en democracia no se puede gobernar con minoría parlamentaria" y su llamado al diálogo para toda la dirigencia.

"Quien no entienda hoy que no puede haber gobierno que funcione con minorías parlamentarias es porque no conoce la historia y no lee lo que pasa en el mundo", advirtió Duhalde. "Los presidentes tienen que tener mucho cuidados de no agredir", comentó en referencia a las disputas entre el oficialismo de Cambiemos y el peronismo por la ley de tarifas públicas sancionada por el Senado y vetada por el Gobierno, la semana pasada.

"No hablo de este presidente (Macri), sino de los últimos 15 años, porque esto va generando lo que tenés que combatir, que es la pelea", agregó el ex mandatario, para quien "peleando no se sale" de la crisis. En este sentido, consideró que la solución es "cómo salieron los países europeos de posguerra, poniéndose de acuerdo".

En otro tramo de la entrevista, Duhalde opinó que Mauricio Macrique "es el líder de un sector", mientras que el conductor televisivo Marcelo Tinelli es a su juicio "un buen locutor". "Es un buen amigo pero ha dicho que no tiene interés en participar en política", aseguró Duhalde sobre Tinelli, aunque también reconoció que "estamos en la etapa de los outsiders, porque la gente no cree en los políticos".