“Ya no nos acordamos del 6 a 1 ante Argentina”, explicó Julen Lopetegui

| Publicado en Edición Impresa

El seleccionador español, Julen Lopetegui, señaló que ya no se acuerdan de la victoria conseguida ante Argentina, por 6 a 1, y destacó que lo que haga su equipo en el Mundial no dependerá de lo logrado en el pasado. Lopetegui dijo en la previa al partido entre España y Suiza, que no está nervioso sino “ilusionado, pensando en ser protagonistas, responsabilizados y tranquilos”. Señaló que los suizos son sextos en la clasificación mundial y que deben aprovechar el partido para crecer de cara al protagonismo que buscan en Rusia.