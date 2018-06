Carla Conte y Amalia Granata, cruzadas por el aborto

| Publicado en Edición Impresa

“No hay acto mas MACHISTA que ir a abortar. Buenas Noches! #SiALaVida”, escribió Amalia Granata, ex candidata a diputada, en contra de la legalización del aborto. Y Carla Conte la cruzó: “Perdón pero con esa frase no corren a nadie. Es cualquiera @AmelieGranata el debate es Legal o Ilegal. No hay más. #AbortoLegalParaNoMorir que descanses! Nos vemos en peinado del 9!”. “Cualquiera es que quieran eliminar vidas que no pueden defenderse”, le retrucó la ex “Gran Hermano” pero la conductora se hartó: “Me agoté. Chau”