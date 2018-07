Trump y Putin se encuentran cara a cara en la capital de Finlandia

En medio de nutridas protestas, ambos mandatarios se reúnen en una cumbre en Helsinki, en un intento por mejorar las difíciles relaciones bilaterales

Helsinki

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se encontrarán hoy en una cumbre agendada en Helsinki (capital de Finlandia), para abordar diversos temas. Sin embargo, Trump adelantó que tiene “pocas expectativas” de lograr resultados concretos en el esperado cara a cara. Su mayor ambición es el deseo de mejorar en términos generales la muy deteriorada relación bilateral con Moscú, lo que ha generado temores en Washington de que se deje “manejar” por el hábil líder de Rusia.

Trump llegó ayer a Helsinki, la última parada de una gira europea llena de gestos tensos hacia los aliados tradicionales de Washington. En una entrevista a la cadena CBS News, el estadounidense declaró que “no voy con expectativas altas, pero creo en tener reuniones con Rusia, China o Corea del Norte. No va a salir nada malo de ello, y quizá salga algo bueno”, agregó. Previamente, se conocieron declaraciones suyas en las que dijo que tanto Rusia como la Unión Europea y China eran “enemigos” de EE UU (ver aparte).

Trump no quiso aclarar cuáles son sus objetivos para la cumbre, la primera formal que mantiene con Putin desde que llegó al poder, y sobre la que dijo días atrás que será una “reunión poco definida” y “sin una agenda muy grande”.

TEMARIO POCO CLARO

Anexión en marzo de 2014 de la península ucraniana de Crimea por Moscú, apoyo de Rusia al régimen sirio de Bashar al Assad, nuevos aranceles estadounidenses. La posible lista de temas es larga. El estadounidense sólo confirmó que los conflictos en Siria y Ucrania estarán sobre la mesa, y que volverá a “preguntar” si Moscú interfirió en las elecciones que le dieron el triunfo en 2016, aunque sin insistir mucho en el tema.

Y el asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, anticipó en una entrevista con la cadena ABC que la cumbre será “desestructurada” y que Washington “no busca resultados concretos”.

Esa indefinición -sumada a la falta de avances tangibles en la relación bilateral- hizo que muchos expertos norteamericanos en Rusia mostraran preocupación de que sólo sea un encuentro “para la foto”. “(Trump) es como un boxeador amateur que se enfrenta a Mohamed Alí”, opinó un ex diplomático estadounidense, que pidió el anonimato, en declaraciones a la revista The New Yorker.

Los dos mandatarios se reunirán primero a solas con sus intérpretes en el palacio presidencial, antes de sumarse a sus delegaciones respectivas para un almuerzo de trabajo. El día terminará con una rueda de prensa conjunta.

El único avance sustancial que esperan algunos expertos es un posible acuerdo para renovar durante cinco años más el tratado Nuevo START de reducción de armas nucleares, que expira en febrero de 2021, y que el embajador estadounidense en Rusia, Jon Huntsman, confirmó que ambos países quieren extender.

Pero ni eso está garantizado, ya que Trump criticó el año pasado ese acuerdo, y su asesor de Seguridad John Bolton también se mostró contrario a ese pacto cuando se firmó en 2010.

Trump también podría pedirle a Putin que entregue a 12 espías rusos acusados por el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2016, de robar datos de la campaña de Hillary Clinton.

En vísperas de la histórica cumbre, miles de personas se manifestaron ayer en la capital finlandesa, convocadas por el colectivo “Helsinki Calling for Human Rights”, integrado por decenas de ONGs y asociaciones.

“Respeto a Ucrania”, “Que los derechos humanos sean otra vez importantes”, eran algunas de las pancartas que portaban los manifestantes, congregados en la plaza del Senado, a dos pasos del palacio presidencial donde hoy se reunirán Putin y Trump.

¿Asumirá Trump ante Putin el papel de líder del “mundo libre” y le pedirá cuentas respecto a las cuestiones en que disienten? ¿O intentará halagar al dirigente ruso como hizo con el chino, Xi Jinping, e incluso con el norcoreano, Kim Jong-un? Hoy quedará develado el misterio. (AFP, EFE y AP)