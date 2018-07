Nazarena Vélez, feliz por su reencuentro con un ex, dijo que “le da” a unos cuantos

| Publicado en Edición Impresa

“Sí, me puse colorada. Pero no, no tuve sexo con él. Maxi es divino. ¿Si le doy? Le re doy. Ahora le doy a unos cuantos que antes no les daba. Antes estaba re pacata”, tiró Nazarena Vélez, sobre su relación con su compañero Maxi Ghione. Y declaró: “Me reencontré con otra persona, la estoy pasando bien. Es de mi pasado, alguien antes de Fabián”.