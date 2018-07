Juegan a las escondidas: Pampita y Pico no quieren decir nada sobre su separación

| Publicado en Edición Impresa

Pampita hizo una escapada que le sirvió para alejarse un poco de los escándalos, pero, claro, tuvo que volver. Y cuando puso un pie en Ezeiza, se encontró con un ejército de periodistas que la esperaban para preguntarle por su separación con Pico y por su posible vuelta al programa que abandonó.

Pero Carolina se quedó callada. A la manera de alguien que sale de una comisaría de declarar, la sensual morocha caminó todo el tramo que la separaba de un auto -en el que se terminó yendo- sin decirle ni una sola palabra a los reporteros.

Evidentemente, Pampita quiso desmarcarse de la anterior vez que le pasó lo mismo, a poco de quedar soltera de nuevo, cuando estalló contra un movilero del programa de Ángel De Brito.

“Son insoportables, son imbancables, son la peor, la peor, la peor m… de la tele, ustedes, Los ángeles de la mañana”, le ladró la modelo a los noteros de un ciclo que había anticipado el corte con Mónaco.

El otro que volvió al país y que no quiere saber nada con la prensa es el propio “Pico” Mónaco. La semana pasada volvió de Rusia, donde había viajado a ver el Mundial. Con todo el movimiento mediático en torno a su separación, el ex deportista hizo todo lo posible por esquivar a los noteros de la farándula.

Otra vez y al igual que con Pampita, los cronistas del ciclo de De Brito fueron a interceptarlo a la productora de KZO. Allí se vio un procedimiento que pareció insólito.

El ex tenista “para entrar y para salir montó un operativo para no hablar con la prensa. No sé cuál será el motivo”, contó Ángel de Brito.

De regreso al piso, luego de ver las imágenes de Mónaco partiendo raudamente en una camioneta sin dar declaraciones, Mariana Brey contó la teoría detrás de lo que llevó al deportista a manejarse así. “Lo que a mí me cuentan es que Pico está aterrado, no a la prensa, sino a Pampita”, lanzó...