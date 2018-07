| Publicado en Edición Impresa

Marley se subió a la “ola Luis Miguel” y, de cara a la próxima temporada de la serie furor que retrata la vida del cantante, el rubio escribió junto a una foto de ambos: “Anécdotas me sobran de mil experiencias juntos, lo único que pido es que no me incluyan en la serie, ¡en especial con ese peinado de El Principito que se me ocurrió usar en esa época!”.